Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τον Λευκό Οίκο ότι η έκβαση μιας πιθανής επίθεσης κατά του Ιράν θα ήταν αβέβαιη, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμά της.

Σύμφωνα με πηγές του CNN, κατά τη διάρκεια μαραθώνιας ενημέρωσης στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Κέιν ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα μιας επιχείρησης που θα είχε ως στόχο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Επισημαίνεται ότι ο στρατηγός Κέιν εμφανίστηκε πιο βέβαιος για την επιτυχία της επιχείρησης στη Βενεζουέλα, όπου τον περασμένο Ιανουάριο ο αμερικανικός στρατός κατάφερε να συλλάβει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Τα σενάρια που επεξεργάστηκε ο στρατηγός Κέιν

Ο στρατηγός Κέιν επεξεργαζόταν εδώ και εβδομάδες τις πιθανές επιλογές για επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν και έχει ενημερώσει επανειλημμένα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις σημερινές εξελίξεις.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν από στοχευμένες βομβιστικές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις έως μαζικές αεροπορικές επιχειρήσεις με στόχο την αλλαγή καθεστώτος και την αποδυνάμωση του ιρανικού στρατού.

Κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Πεντάγωνο, ο Κέιν παρουσίασε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, εκφράζοντας ανησυχίες για την έκταση, την πολυπλοκότητα και τις ενδεχόμενες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

Τέλος, σύμφωνα με το CNN ο στρατηγός διαχειρίζεται με προσοχή τη σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ καθώς και τις συμβουλές και την καθοδήγηση που του παρέχει.