Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Ιράν, με στόχο όπως αναφέρεται τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προετοιμάζοντας μια συντονισμένη αεροναυτική επίθεση μεγάλης ισχύος. Το […]