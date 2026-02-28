Λεπτό προς λεπτό με έκτακτη εκπομπή από του στούντιο των «ΝΕΩΝ» η Ελευθερία Νταβατζή και ο Γιώργος Παυλόπουλος και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο της εφημερίδας και του σάιτ καλύπτουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις που αφορούν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Μακρόν: Ζητά την άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
«Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει»
Ειρωνίες Μεντβέντεφ για Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς βιτρίνα – Ο ειρηνοποιός χτύπησε ξανά»
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στο Ιράν, με στόχο όπως αναφέρεται τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, προετοιμάζοντας μια συντονισμένη αεροναυτική επίθεση μεγάλης ισχύος. Το […]
Ταξιδιωτικές οδηγίες για τους Έλληνες πολίτες από τις πρεσβείες στη Μέση Ανατολή
Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ συνιστά στους Έλληνες πολίτες να παραμένουν σε ασφαλές σημείο δίπλα σε καταφύγιο και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.
Αγωνία για 25 Έλληνες στα ΗΑΕ: Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο λόγω της πολεμικής σύρραξης
Χιλιάδες ταξιδιώτες παραμένουν αποκλεισμένοι στο Ντουμπάι μετά την επ’ αόριστον αναστολή πτήσεων, εξαιτίας της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης κατά χωρών του Κόλπου. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 25 Έλληνες στο αεροδρόμιο Σάρτζα, οι οποίοι αναμένουν οδηγίες για την επιστροφή τους. Διαβάστε ακόμα: Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο […]
Οι επιθέσεις στο Ιράν επαναφέρουν το εφιαλτικό σενάριο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ
Ο Τραμπ προχώρησε σε επίθεση κατά του Ιράν μετά το αδιέξοδο στις πυρηνικές συνομιλίες. Η Τεχεράνη ενδέχεται να απαντήσει κλείνοντας το Στενό του Ορμούζ, απ’ όπου περνά το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.