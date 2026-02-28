Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασαν με κοινή δήλωση την έντονη ανησυχία τους για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης και τη σημασία της διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισαν ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, επισημαίνοντας πως έχουν ήδη επιβληθεί «εκτεταμένες κυρώσεις» ως απάντηση στις ενέργειες του «δολοφονικού καθεστώτος του Ιράν».

Στη δήλωσή τους αναφέρουν πως «οι εξελίξεις στο Ιράν είναι εξαιρετικά ανησυχητικές» και ότι η Ένωση παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους εταίρους της στην περιοχή, επαναβεβαιώνοντας την «αταλάντευτη δέσμευσή» της στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Οι δύο πρόεδροι υπογράμμισαν ότι η «διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας» και η αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση αποτελούν «ζωτικής σημασίας» προτεραιότητα για την ΕΕ. Παράλληλα, σημείωσαν ότι η Ένωση συνεχίζει να προωθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα του Ιράν μέσω «διαπραγματευτικής λύσης».

Τέλος, διαβεβαίωσαν ότι «σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στην περιοχή, ενώ κάλεσαν «όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους πολίτες και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».