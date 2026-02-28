Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο το πρωί είχαν ως στόχο ανώτερα ιρανικά στελέχη, μεταξύ των οποίων τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί και τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που είναι εξοικειωμένες με την επιχείρηση και μίλησαν στο CNN.

Άλλοι στόχοι ήταν ο γραμματέας του νεοσύστατου Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν, Αλί Σαμκάνι, και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, σύμφωνα με τις ισραηλινές πηγές.

Δεν είναι σαφές εάν κάποιος ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος χτυπήθηκε στην επίθεση.

Τραμπ στην Washington Post: Στόχος είναι η «ελευθερία» για τον ιρανικό λαό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με την εφημερίδα The Washington Post τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δηλώνοντας ότι οι κύριοι στόχοι του είναι η «ελευθερία» για τον ιρανικό λαό και η διασφάλιση ότι η χώρα θα παραμείνει «ασφαλής».

Όπως μετέδωσε η Washington Post, ο Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με το πώς επιθυμεί να μείνει στην ιστορία μετά τη στρατιωτική επιχείρηση, απάντησε: «Το μόνο που θέλω είναι ελευθερία για τους ανθρώπους».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Θέλω ένα ασφαλές έθνος, και αυτό είναι που θα έχουμε», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα για την κυβέρνησή του.

Tι ξέρουμε μέχρι τώρα για τις επιθέσεις

• Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν το Σάββατο το πρωί, μετά από αυτό που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ως «στενό και κοινό σχεδιασμό» που διήρκεσε μήνες. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις του είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον πρόεδρο και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επίσης επιθέσεις που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, σύμφωνα με πηγές του CNN.

• Ο Τραμπ ζητά αλλαγή καθεστώτος: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία «μαζική και συνεχιζόμενη», προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χαθούν αμερικανικές ζωές και κάλεσε τους Ιρανούς να «αναλάβουν την εξουσία της κυβέρνησής τους». Κατηγόρησε επίσης την Τεχεράνη ότι προσπαθεί να ξαναχτίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τις μαζικές αμερικανικές επιθέσεις το περασμένο καλοκαίρι, οι οποίες, όπως είχε προηγουμένως ισχυριστεί, είχαν καταστρέψει τις εγκαταστάσεις. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς.

• Το Ιράν ανταποδίδει: Το Ιράν ανταποκρίθηκε στις επιθέσεις εξαπολύοντας μια άνευ προηγουμένου σειρά επιθέσεων εναντίον στόχων του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκαν εκρήξεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.