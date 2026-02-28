Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες». Όπως ανέφερε, η ΕΕ βρίσκεται σε συντονισμό με Άραβες εταίρους για τη διερεύνηση διπλωματικών οδών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Κάλας δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ενώ σημείωσε πως το προξενικό δίκτυο της Ευρώπης έχει κινητοποιηθεί για να διευκολύνει την αποχώρηση πολιτών της ΕΕ από τις πληγείσες περιοχές. «Προσωπικό της ΕΕ που εργάζεται σε μη απαραίτητες υπηρεσίες αποσύρεται από την περιοχή», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις διεθνών ηγετών

Οι διεθνείς αντιδράσεις εντείνονται μετά τις πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στο οποίο η Τεχεράνη απάντησε με δικά της πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Η Κάλας επανέλαβε ότι η «προστασία των αμάχων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο αποτελούν προτεραιότητα», όπως έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καλώντας όλες τις πλευρές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν τους αμάχους και τις υποδομές τους».

Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ φέρνουν τη Μέση Ανατολή «στο χείλος της καταστροφής», καλώντας την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη «να αναζητήσουν διπλωματική διέξοδο αντί για περαιτέρω κλιμάκωση».

Η πρόεδρος της Σλοβενίας, Νατάσα Πιρκ Μούσαρ, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις «με μεγάλη ανησυχία», σημειώνοντας πως «γινόμαστε μάρτυρες σοβαρής κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι «το καθεστώς στην Τεχεράνη είχε κάθε ευκαιρία να αποτρέψει ένα βίαιο σενάριο», επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ της ασφάλειας και της ελευθερίας του ιρανικού λαού και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζ, δήλωσε ότι η χώρα του «στηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου», προσθέτοντας πως «η Αυστραλία στέκεται στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν στον αγώνα του ενάντια στην καταπίεση».

Τέλος, οι πρεσβείες της Ινδίας στο Ισραήλ και στο Ιράν συνέστησαν στους Ινδούς πολίτες να «επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή», να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις και να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.