Η Βρετανία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο Ιράν, με το Λονδίνο να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη των συμμάχων του και στην ανάγκη αποφυγής μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή. Η βρετανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα σε διπλωματικό επίπεδο, καλώντας όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ της αποκλιμάκωσης.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η κυβέρνηση αποφεύγει επιθετική ρητορική, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η στάση αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη διατήρηση της σταθερότητας και στην αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Η παρέμβαση του Κιρ Στάρμερ και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ενδεικτική της προσέγγισης αυτής είναι η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μπλόκαρε αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά αεροσκάφη στην επίθεση κατά του Ιράν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Ηνωμένο Βασίλειο», επισημαίνοντας πως η περαιτέρω κλιμάκωση θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, το Φόρεϊν Όφις ανακοίνωσε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με χώρες της περιοχής.

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και μέτρα ασφαλείας

«Η διπλωματία παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος», τονίζει το Λονδίνο, καλώντας την Τεχεράνη να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, ενώ επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια ανησυχία του για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και έχει ενισχύσει τα μέτρα προστασίας για τις βρετανικές δυνάμεις και τις διπλωματικές αποστολές στην περιοχή.

Η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου σε βάσεις στον Περσικό Κόλπο και η συμμετοχή του σε ναυτικές αποστολές ασφαλείας καθιστούν το Λονδίνο άμεσα ενδιαφερόμενο για τη σταθερότητα στα Στενά του Χορμούζ. Η διατήρηση της ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς παραμένει κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία.

Πολιτικές αντιδράσεις και εσωτερικό μέτωπο

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν από την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή των Κοινοτήτων για τη στάση της χώρας και για τυχόν εμπλοκή ή στήριξη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένοι βουλευτές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο η Βρετανία να βρεθεί «παγιδευμένη» σε μια νέα περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Αναλυτές στο Λονδίνο επισημαίνουν ότι η βρετανική στάση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική επιδίωξη της χώρας να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα ρόλο παράγοντα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει τη διεθνή τάξη πραγμάτων και το διεθνές δίκαιο, χωρίς να οδηγηθεί σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση.

Απόσυρση προσωπικού από το Ιράν

Σε πρακτικό επίπεδο, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αποσύρει από το Ιράν όλο το προσωπικό του. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, το προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αποσυρθεί προσωρινά από το Ιράν. Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως».

Το υπουργείο συμβουλεύει κατά όλων των ταξιδιών στο Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης». Η οδηγία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την προστασία Βρετανών πολιτών και συμφερόντων στην περιοχή.