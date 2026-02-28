Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθυνθεί σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

«Θα εξαλείψουμε τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς»

Σε μια δραματική καμπή για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ασφάλεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (28/02) μια μαζική, κοινή στρατιωτική επιχείρηση εντός του ιρανικού εδάφους. Με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύσσει επίσημα την έναρξη της εκστρατείας μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στα social media.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερά κακών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Οι απειλητικές δραστηριότητές της θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορώντας το καθεστώς της Τεχεράνης ότι εργάζεται για την ανοικοδόμηση του πυρηνικού του προγράμματος μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον Ιούνιο.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να επιτύχουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν αντέχουμε άλλο», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως έχουν ληφθεί μέτρα για να μην υπάρξουν θύματα και απευθυνόμενος προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, τους κάλεσε να καταθέσουν τα όπλα, προειδοποιώντας τους πως αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Στέλνοντας μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», προειδοποιώντας ότι «βόμβες θα πέφτουν παντού». «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας, θα είναι δική σας να την αναλάβετε», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος.