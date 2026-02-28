Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αν οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν, ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογραμμίζοντας πως προϋπόθεση για οποιονδήποτε διάλογο είναι η παύση των επιθέσεων. «Πρώτα πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις και μετά θα υπάρχει δυνατότητα για διάλογο», είπε, προσθέτοντας πως το Ιράν «δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, μπορούμε μόνοι μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Όπως ανέφερε, «βλέπω τη δυνατότητα επίτευξης μιας συμφωνίας που θα εγγυάται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ειρηνικό».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες επιθέσεις, ο Αραγτσί υπογράμμισε πως «μπορεί να χάσαμε έναν ή δύο διοικητές, αλλά σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί είναι ασφαλείς και ζωντανοί». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το Ιράν δεν διαθέτει τη δυνατότητα να πλήξει το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα του «δεν θα κατασκευάσει πυραύλους που θα έχουν την ικανότητα να φτάσουν στις ΗΠΑ».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε επίσης ότι δεν έχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αν οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστρεψαν ιρανικές πυραυλικές βάσεις.

Απάντηση σε φήμες για την τύχη του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Αραγτσί σχολίασε αναφορές του ισραηλινού καναλιού Channel 12, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ εκτιμούσε ότι ο Χαμενεΐ «πιθανότατα σκοτώθηκε» στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Ο Ιρανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι, «από όσο γνωρίζω, ο Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός».

Τέλος, σε ζωντανή συνέντευξη, ο Αραγτσί επιβεβαίωσε ότι δύο διοικητές έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις, ωστόσο οι ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιζήσει. «Όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί», είπε, προσθέτοντας πως «όλοι βρίσκονται τώρα στις θέσεις τους, χειριζόμαστε την κατάσταση και όλα είναι εντάξει».

