Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να εμπλακούν σε έναν νέο πόλεμο με το Ιράν δημιουργεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες, τονίζει σε ανάλυσή του το BBC. Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τον όρο «προληπτικός» για να δικαιολογήσει την επίθεσή του επισημαίνει το σχετικό άρθρο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για αντίδραση σε μια άμεση απειλή, όπως υπονοεί ο όρος «προληπτικός». Αντίθετα, πρόκειται για έναν πόλεμο επιλογής, υπογραμμίζει ο συντάκτης της ανάλυσης, Τζέρεμι Μπόου.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπολογίσει ότι το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν είναι ευάλωτο, καθώς αντιμετωπίζει μια σοβαρή οικονομική κρίση, τις συνέπειες της βίαιης καταστολής των διαδηλωτών στις αρχές του έτους και με τις άμυνες του να είναι ακόμη σοβαρά πληγείσες από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού. Το συμπέρασμά τους φαίνεται να ήταν ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί.

Είναι επίσης ένα ακόμη πλήγμα για το κλονισμένο σύστημα του διεθνούς δικαίου.

Στις δηλώσεις τους, τόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφεραν ότι το Ιράν αποτελεί κίνδυνο για τις χώρες τους – ο Τραμπ ανέφερε ότι αποτελεί παγκόσμιο κίνδυνο. Το ισλαμικό καθεστώς είναι σίγουρα ο εχθρός τους. Ωστόσο, είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νομική δικαιολογία της αυτοάμυνας, δεδομένης της τεράστιας ανισότητας ισχύος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη.

Ο πόλεμος είναι μια πολιτική πράξη. Οι ένοπλες συγκρούσεις είναι από τη φύση τους δύσκολο να ελεγχθούν μόλις ξεκινήσουν. Οι ηγέτες χρειάζονται σαφείς στόχους.

Ο Νετανιάχου θεωρεί το Ιράν ως τον πιο επικίνδυνο εχθρό του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Για τον ίδιο, αυτή είναι μια ευκαιρία να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στο καθεστώς της Τεχεράνης και στη στρατιωτική ισχύ του Ιράν. Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει επίσης γενικές εκλογές αργότερα μέσα στο έτος. Τα στοιχεία από τον διετή πόλεμο με τη Χαμάς δείχνουν ότι πιστεύει ότι η πολιτική του θέση ενισχύεται όταν το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο.

Οι στόχοι του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αλλάξει, όπως είναι χαρακτηριστικό. Τον Ιανουάριο, είπε στους διαδηλωτές στο Ιράν ότι η βοήθεια ήταν καθ’ οδόν. Το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού ναυτικού ήταν απασχολημένο με την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας εκείνη την περίοδο, οπότε δεν είχε στρατιωτικές επιλογές.

Ενώ οι ΗΠΑ ανέπτυσσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, καθώς και σημαντική πυροβόλα δύναμη από ξηρά, ο Τραμπ μιλούσε πολύ για τους κινδύνους των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν, παρόλο που μετά τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε «εξαλειφθεί».

Το ιρανικό καθεστώς έχει πάντα αρνηθεί ότι επιθυμεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδο που δεν έχει καμία πολιτική χρήση σε ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Τουλάχιστον, φαίνεται να επιθυμεί να έχει την επιλογή να κατασκευάσει μια βόμβα. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιεύσει καμία απόδειξη ότι κάτι τέτοιο επρόκειτο να συμβεί.

Στο βίντεό του, ο Τραμπ είπε στον ιρανικό λαό ότι «η ώρα της ελευθερίας» πλησίαζε. Ο Νετανιάχου είχε ένα παρόμοιο μήνυμα, ότι ο πόλεμος θα δώσει στον λαό του Ιράν την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς. Αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο.

Δεν υπάρχει προηγούμενο για αλλαγή καθεστώτος μόνο και μόνο λόγω αεροπορικών επιδρομών. Ο Σαντάμ Χουσεΐν του Ιράκ ανατράπηκε το 2003 από μια τεράστια δύναμη εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης ανατράπηκε το 2011 από τις δυνάμεις των ανταρτών, στις οποίες παρείχε αεροπορική υποστήριξη το ΝΑΤΟ και ορισμένες αραβικές χώρες. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα ήταν η κατάρρευση του κράτους, εμφύλιος πόλεμος και χιλιάδες θανάτοι. Η Λιβύη εξακολουθεί να είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Το Ιράκ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της εισβολής και της αιματοχυσίας που ακολούθησε.

Ακόμη και αν αυτή είναι η πρώτη περίπτωση κατάρρευσης ενός καθεστώτος μόνο με τη χρήση αεροπορικής δύναμης, το ισλαμικό καθεστώς δεν θα αντικατασταθεί από μια φιλελεύθερη δημοκρατία που θα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη εναλλακτική κυβέρνηση στην εξορία που να περιμένει στην άκρη.

Για σχεδόν μισό αιώνα, το ιρανικό καθεστώς έχει δημιουργήσει ένα πολύπλοκο πολιτικό σύστημα που στηρίζεται σε ένα μείγμα ιδεολογίας, διαφθοράς και, όταν απαιτείται, αδίστακτης χρήσης βίας. Το καθεστώς της Τεχεράνης απέδειξε τον Ιανουάριο ότι ήταν έτοιμο να σκοτώσει διαδηλωτές. Διαθέτει δυνάμεις ασφαλείας που υπακούουν στις διαταγές να πυροβολούν και να σκοτώνουν χιλιάδες συμπολίτες τους επειδή αμφισβητούν το σύστημα στους δρόμους και απαιτούν ελευθερία.

Ίσως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσπαθούν να σκοτώσουν τον ανώτατο ηγέτη, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ισραήλ πιστεύει στη δύναμη της δολοφονίας ως στρατηγική. Τα τελευταία δύο χρόνια σκότωσε τους ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, καθώς και πολλούς από τους υποδιοικητές τους.

Το ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν είναι μια διαφορετική υπόθεση. Προεδρεύει ενός κράτους, όχι ενός ένοπλου κινήματος. Δεν είναι μια ατομική παράσταση. Αν ο ανώτατος ηγέτης σκοτωνόταν, θα αντικαθίστατο, πιθανότατα από έναν άλλο κληρικό που υποστηρίζεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), το οποίο υπάρχει παράλληλα με τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις με ρητό καθήκον την υπεράσπιση του καθεστώτος από απειλές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ τους πρόσφερε ασυλία αν κατέθεταν τα όπλα τους ή βέβαιο θάνατο. Είναι απίθανο το IRGC να δελεαστεί από την προσφορά του. Το μαρτύριο είναι ένα σταθερό μοτίβο στην ιδεολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στο σιιτικό Ισλάμ.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η κύρια κινητήρια δύναμη στην πολιτική και στη ζωή είναι η συναλλακτική – όπως αναφέρει στο βιβλίο του, η τέχνη της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση με το Ιράν απαιτεί να ληφθεί υπόψη η δύναμη της ιδεολογίας και των πεποιθήσεων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθεί.

Καθώς η κρίση αυτή εξελισσόταν από την αρχή του έτους και η Αμερική συγκέντρωνε τον στόλο της, υπήρχαν όλο και περισσότερα σημάδια ότι η ηγεσία στο Τεχεράνη θεωρούσε τον πόλεμο αναπόφευκτο. Εμπλέκονταν σε συνομιλίες, γνωρίζοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν το περασμένο καλοκαίρι, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε και οι ΗΠΑ προσχώρησαν σε αυτές.

Δεν εμπιστεύονται τις ΗΠΑ ή τους Ισραηλινούς. Στην πρώτη θητεία του, ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το JCPOA, που περιόριζε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Ομπάμα.

Υπήρχαν ενδείξεις ότι το Ιράν ήταν διατεθειμένο να αποδεχτεί μια δεύτερη συμφωνία JCPOA, τουλάχιστον για να κερδίσει χρόνο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φαίνεται να απαιτούσαν επίσης αυστηρούς περιορισμούς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και στη στήριξή του προς τους περιφερειακούς συμμάχους που αντιτίθενται στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Αυτό ήταν απαράδεκτο για αυτούς, καθώς ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση. Η παραίτηση από τους πυραύλους και τους συμμάχους θα μπορούσε, ακόμη και στη συνείδηση της ηγεσίας, να την καταστήσει πολύ πιο ευάλωτη σε μια αλλαγή καθεστώτος από ό,τι η απειλή – και πλέον πραγματικότητα – μιας επίθεσης.

Οι ηγέτες του Ιράν θα υπολογίζουν τώρα πώς να ξεπεράσουν τον πόλεμο, πώς να επιβιώσουν και πώς να διαχειριστούν τις συνέπειές του. Οι γείτονές τους, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, θα είναι απογοητευμένοι από την τεράστια αβεβαιότητα και τις πιθανές συνέπειες των σημερινών γεγονότων.

Δεδομένης της ικανότητας της Μέσης Ανατολής να εξάγει προβλήματα, η έκρηξη ενός νέου και εντονότερου πολέμου επιδεινώνει την αστάθεια της περιοχής και του ευρύτερου κόσμου, που είναι ήδη ταραγμένος, βίαιος και επικίνδυνος.

Πηγή: BBC