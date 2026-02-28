Η FIBA ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων αγώνων του τρίτου και τέταρτου ομίλου των προκριματικών του MundoBasket 2027 στην Ασία, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι αναβληθέντες αναμετρήσεις είναι οι εξής:

3ος Όμιλος

Ιράν – Συρία

Ιράκ – Ιορδανία

4ος Όμιλος

Λίβανος – Ινδία

Κατάρ – Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της FIBA, όλοι οι αναβληθέντες αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο τρίτο παράθυρο των προκριματικών στα τέλη Ιουνίου. Η FIBA παραμένει σε στενή επικοινωνία με τις αντίστοιχες εθνικές ομοσπονδίες και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των ομάδων, των διαιτητών και του προσωπικού που συμμετέχει στους αγώνες.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα θα γίνει γνωστό σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ οι αγώνες θα διεξαχθούν στους αρχικούς χώρους, κατά τη διάρκεια της τρίτης προκριματικής περιόδου.