Για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία μίλησε ο τραγουδιστής και συνθέτης Κώστας Δόξας, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για την απόφαση του δικαστηρίου.

«Αυτή την απόφαση δεν τη σέβομαι. Στα δικαστήρια δεν υπάρχει ισονομία. Δυστυχώς ο άντρας δικάζεται αλλιώς. Σέβομαι απεριόριστα τις γυναίκες. Η μητέρα μου δεν με είχε χτυπήσει ποτέ και ούτε με είχε βάλει ποτέ τιμωρία. Το ίδιο κάνω κι εγώ στην κόρη μου. Της μαθαίνω ότι πρέπει να αποφεύγει τη βία, και τη σωματική και τη λεκτική. Νιώθω κατάφορα αδικημένος» είπε μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

«Δίκασε μια έδρα, που δεν μας έβλεπε καν στα μάτια, δεν είδε τα στοιχεία μας. Είχαμε αδιάσειστα στοιχεία, είχαμε ιατροδικαστές, αυτόπτες μάρτυρες και δεν μας έδωσε καμία σημασία. Την ώρα που αγόρευαν οι δικηγόροι μου, ο δικαστής έπιανε το κεφάλι του και σκρόλαρε στο κινητό του», πρόσθεσε ο Κώστας Δόξας.

Ο καλλιτέχνης είπε στη συνέχεια, ότι «πήγα σε μια εκπομπή για να κάνω έκκληση για βοήθεια. Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ από αυτό που έχω πάθει, ακούγοντας μια τρομακτική ποινή, για κάτι που δεν έχει συμβεί. Το ότι αμύνομαι, δεν σημαίνει ότι κακοποιώ. Είναι τρομακτικό να βλέπω πόσο καλός μπαμπάς είμαι και να βλέπεις μια μάνα να χαίρεται».