Με συγκίνηση μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» ο Άγγελος Παπαδημητρίου για τη «θεϊκή» σχέση που είχε με τη Μαρινέλλα, με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά «… ύστερα ήρθαν οι μέλισσες».

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο δέσιμό τους και στα στοιχεία που, όπως είπε, έκαναν τη σπουδαία ερμηνεύτρια να ξεχωρίζει ως μια «εξαιρετική» γυναίκα. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου περιέγραψε τη σχέση του με τη Μαρινέλλα λέγοντας: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».

Ο ηθοποιός στάθηκε στον δυναμισμό και τη δοτικότητα της σπουδαίας τραγουδίστριας, σημειώνοντας: «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν».

Αποκάλυψε επίσης, ότι η αείμνηστη Μαρινέλλα βοηθούσε διακριτικά ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με τον ίδιο να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. «Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες. Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αποκάλυψε, τέλος, πως χάρη στη Μαρινέλλα άλλαξε στάση ζωής. «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από έναν μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξαναείπα ψέματα», περιέγραψε ο ηθοποιός.