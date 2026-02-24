Ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κρίθηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με θύμα την πρώην σύζυγό του Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων ο κατηγορούμενος θα εκτίσει τέσσερις μήνες. Κατά την απολογία του, ο Κώστας Δόξας αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της μηνύτριας, με νομικούς εκπροσώπους τους Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση, δηλώνοντας ότι αισθάνεται δικαιωμένη από την κρίση του δικαστηρίου.

Η Μαρία Δεληθανάση είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του τραγουδιστή το 2021, έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί και μηνύσεις από την πλευρά του Κώστα Δόξα προς την πρώην σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες τους.