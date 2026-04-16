Από το τέλος κιόλας του ματς στην Ισπανία αυτό που έβγαινε από τους ανθρώπους της ΑΕΚ σε δηλώσεις και διάφορες τοποθετήσεις τους ήταν πίστη πως τίποτα δεν τελείωσε. Το 3-0 είναι πολύ βαρύ και οι ελπίδες για ανατροπή απέναντι στη Βαγιεκάνο δεν είναι πολλές, ωστόσο στην Ενωση είναι αποφασισμένοι να το παλέψουν και να διεκδικήσουν απόψε (22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια όσες πιθανότητες έχουν για πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League. Αυτό προέκυψε και από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου των Μάρκο Νίκολιτς και Φιλίπε Ρέλβας που έκαναν λόγο για μία μάχη και υποσχέθηκαν πως με τη βοήθεια του κόσμου θα κάνουν τα πάντα για αυτό που ίσως μοιάζει ανέφικτο.

Κάπως έτσι ήταν εξάλλου τα δεδομένα και το 1977, αλλά η ΑΕΚ έφερε τα πάνω κάτω απέναντι στην ΚΠΡ παίρνοντας επική πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΕΦΑ. Επίσης δεν έχεις την ευκαιρία να παίζεις κάθε χρόνο σε προημιτελικά μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στην ΑΕΚ συμβαίνει μόλις για πρώτη φορά σε αυτόν τον αιώνα και θα ήταν άδικο για τη δική της προσπάθεια, που ξεκίνησε από τον Ιούλιο, να τα παρατήσει. «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσελκύσουμε την καλή τύχη, να δούμε το ματς λεπτό προς λεπτό, με πλήρη στήριξη των οπαδών. Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την ίδια τύχη με τους παίκτες, προσπαθούμε μαζί μέχρι το τελευταίο λεπτό και υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε ο Νίκολιτς μεταξύ άλλων στην αρχική του τοποθέτηση για να επαναλάβει στη συνέχεια αρκετές φορές πως οι παίκτες του θα πολεμήσουν.

Σε ερώτηση για το μότο του «πολεμήστε, πιστέψτε και μην εγκαταλείπετε ποτέ», ο σέρβος τεχνικός τόνισε πως «αν πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί είναι όχι μόνο τώρα, αλλά τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου και πρέπει να δείξουμε τα πάντα στο γρασίδι». Τρεις μέρες αργότερα εξάλλου η Ενωση έχει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι στο γήπεδό της, όπου με νίκη επί του ΠΑΟΚ θα «αγκαλιάσει» τον τίτλο. Είναι ξεκάθαρο όμως πως μέσα στην ομάδα κανείς δεν σκέφτεται αυτό το ματς, παρά μόνο τη ρεβάνς με τη Ράγιο. Πάνω σε αυτό ο Νίκολιτς σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το φυσιολογικό είναι ο προπονητής και το επιτελείο να προετοιμάζει τις επόμενες δύο με τρεις αναμετρήσεις, αλλά όποιος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει».

Στο αποψινό παιχνίδι θα απουσιάσει ο τραυματίας Μάνταλος και ο τιμωρημένος Γιόβιτς και ο Νίκολιτς ρωτήθηκε για το αν θα επιμείνει στη λογική των δύο φορ, με την απάντησή του να επιβεβαιώνει ουσιαστικά πως δεν πρόκειται να αλλάξει το σχέδιό του. «Πιστεύω ότι ήρθαμε εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι, εξαρτόμαστε από τη δική μας απόδοση, μετά το σκάουτινγκ στους παίκτες, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, ένα 5% που μπορεί να τους βοηθήσει. Ολα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση», είπε ο προπονητής της ΑΕΚ που στάθηκε και στο γεγονός πως η Βαγιεκάνο παίζει με διαφορετικό τρόπο εντός και εκτός έδρας.

«Είναι επικίνδυνοι στην κόντρα επίθεση, εκτός είναι πιο πολύ ισπανική ομάδα, εντός είναι διαφορετική ομάδα», ανέφερε ο Νίκολιτς που περιμένει να δει ακόμη καλύτερη Ράγιο από αυτή που είδε μία εβδομάδα πριν. Πάντως ο σέρβος τεχνικός δήλωσε πως ακόμη και να δεχτεί γκολ η ΑΕΚ δεν θα είναι καταστροφή και θα πρέπει να παλέψει λεπτό με λεπτό. Οσο για το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο των Κιτρινόμαυρων; «Νιώθω ότι πιστεύουν σε εμάς, αυτή την πίστη να φέρουν κι αύριο, να έχουν υπομονή και να δώσουν ώθηση στην ομάδα», είπε ο Νίκολιτς ο οποίος έχει αναφερθεί ουκ ολίγες φορές φέτος στην ώθηση που δίνει ο κόσμος στην ομάδα του.

Από πλευράς του ο Ρέλβας εμφανίστηκε συνειδητοποιημένος τονίζοντας πως «πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πρώτη αναμέτρηση δεν παίξαμε καλύτερα από αυτούς» ενώ ξεκαθάρισε ότι «μπορούμε να το γυρίσουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Οσοι είναι εδώ, είναι έτοιμοι». Σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ΑΕΚ για να φτάσει στην ανατροπή είπε πως χρειάζεται «πάθος, καλή εκκίνηση στα πρώτα λεπτά και να δείξουμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ. Μπορούμε ένα παίξουμε με ποιότητα, συγκέντρωση, νοοτροπία και να είμαστε πιο συμπαγής σαν ομάδα». Τέλος, ο πορτογάλος στόπερ ρωτήθηκε και για τη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε εις βάρος του στο πρώτο παιχνίδι αναφέροντας πως κατά την άποψή του δεν υπήρχε παράβαση και πως έχουμε δει και στην Ελλάδα τέτοιες φάσεις να μη δίνονται.