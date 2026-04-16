Ο,τι έρχεται την Κυριακή; Από μόνο του μια ολόκληρη ιστορία. Γιατί ήταν, λέει, 101 χρόνια πίσω: 28 Ιουνίου 1925 όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά απέναντι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και συνέβη ένα απίθανο 3-3, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην έδρα των Πρασίνων, που το βράδυ της 19ης του Απρίλη θα ανοίξει για τελευταία φορά τα μεγάλα φώτα της για αυτό το ζευγάρι. Για ένα ντέρμπι Αιωνίων. Οχι όποιο κι όποιο. Την πυξίδα και των δύο για την έκβαση του πρωταθλήματος.

Και αν για τους γηπεδούχους, που από το καλοκαίρι μετακομίζουν στο ΟΑΚΑ μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το νέο τους γήπεδο, το διά ταύτα άντε να φτάνει ως την τρίτη θέση; Για τους Ερυθρόλευκους ισοδυναμεί ενδεχομένως με το πρόσημο της χρονιάς. Την ίδια την απάντηση στο ερώτημα, αν ο Ολυμπιακός έχει καρέκλα γύρω από το τραπέζι του τίτλου. Ψάχνει μια νίκη το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που θα «ξυπνήσει» τις αισθήσεις του. Που θα το επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μια ομάδα κατασκευασμένη για να πάρει το 49ο. Η ίδια που είναι πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, τρίτη στην κατάταξη καθώς «χάνει» στην ισοβαθμία από τον ΠΑΟΚ (58 β.).

Τετ α τετ και υποψήφιοι

Στην πραγματικότητα; Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Είναι τελικός το αντάμωμα της Κυριακής για τον Ολυμπιακό που εδώ και δύο μήνες δεν θυμίζει σε τίποτα την καλοκουρδισμένη μηχανή που επί ενάμιση χρόνο ήλεγχε απόλυτα το Super League περιβάλλον. Και σαν τελικό τον αντιμετωπίζουν στον Ρέντη. Υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες μια σειρά από μίτινγκ του τεχνικού τιμ με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Μια σειρά τετ α τετ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με παίκτες-κλειδιά του ρόστερ, όπως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Τσικίνιο, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Λορέντσο Πιρόλα. Δοκιμές επαναφοράς του 4-2-3-1 αλλά και η «καταγραφή» της σκέψης μετακόμισης του Ζέλσον Μαρτίνς στον αριστερό διάδρομο σε μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα της 11άδας για πολλούς: Τον Αντρέ Λουίς που χάθηκε στη μετάφραση των «διαβατηρίων». Του εξτρέμ Ροντινέι – με μπακ τον Κοστίνια – που παραδοσιακά δίνει λύσεις. Ενδεχομένως και του Γιουσούφ Γιαζιτζί που διεκδικεί και εκείνος μια ευκαιρία.

«Ματώστε τη φανέλα»

Δεν είναι όμως μοναχοί τους ο προπονητής και οι παίκτες. Χθες το μεσημέρι υπήρξε και μια ιδιαίτερη επίσκεψη στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Αντιπροσωπεία φιλάθλων του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε στην προπόνηση προκειμένου να μιλήσει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του. Και με τον τρόπο της να βάλει το δικό της λιθαράκι με θέα σε αυτό που έρχεται την Κυριακή. Το μήνυμα του 12ου παίκτη; Λιτό και κατανοητό. Η επιστροφή εκείνης της ομάδας που είδαμε να προσπαθεί και να τα καταφέρνει να φτάσει ως τα νοκάουτ του Champions League. Της ομάδας που τα έβαλε με την Αρσεναλ και τη Ρεάλ. Που κατάφερε να κάνει τρεις νίκες στη σειρά. Που ήταν ανάμεσα στις πρώτες της λίστας με τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά ματς. Που είχε σχέδιο, αλλά και που δεν σταμάτησε να προσπαθεί όπως και αν λεγόταν ο αντίπαλος απέναντι. Οποιος και αν ήταν ο συντελεστής δυσκολίας.

Το κριτήριο

Η ομάδα που δεν είδαμε ξανά, έπειτα από τον αποκλεισμό από τη Λεβερκούζεν. Εκείνο το 0-0 της 24ης του Φλεβάρη στη Γερμανία. «Να ματώσετε τη φανέλα» ήταν η ατάκα. Και μέσα σε τέσσερις λέξεις, όλα τα βήματα ως το φινάλε των playoffs. Με πρώτο φυσικά αυτό της Κυριακής, στη Λεωφόρο. Ναι, προφανώς και ζήτησαν τη νίκη στο ντέρμπι των Αιωνίων. Αυτή δεν μπορεί να έρθει όμως με τον Ολυμπιακό του τελευταίου διμήνου. Είναι δουλειά της ομάδας που ένιωθες να πετάει φωτιές από την επιθυμία. Της ίδιας που στον ανταγωνισμό του υψηλότερου επιπέδου έδειξε και απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Εχει πάντα τη σημασία του, το ένστικτο. Το κριτήριο του κόσμου. Του κοινού που έσπασε όλα τα sold out ρεκόρ στη σεζόν. Ζήτησε να δει ξανά αυτή την ομάδα. Τίποτα λιγότερο. Για την ιστορία; Οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν συνομιλία και με τους Κώστα Καραπαπά και Ντάρκο Κοβάσεβιτς που ήταν εκεί.

Ρεπό

Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Επιλέχθηκε μια διαφορετική μεθοδολογία από τα συνηθισμένα, μιας και ήταν οι συνθήκες ειδικές λόγω του Πάσχα. Εγιναν μια σειρά από δυνατές προπονήσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Παίρνουν άπαντες μια ανάσα. Και Παρασκευή και Σάββατο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία.

Ο Τούρκος Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ, μοναδικός elite κατηγορίας από τη γειτονική χώρα, θα σφυρίξει την Κυριακή στη Λεωφόρο. Βοηθοί του θα είναι οι Ιμπραχίμ Τσαγλάρ Γιουρτσάν και Αμπντουλάχ Μπόρα Οζκρα. Τέταρτος ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κλέι Ρούπερτι και Χέροεν Μάνσοτ.