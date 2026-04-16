Εχουμε αναλύσει αρκετές φορές το πλάνο του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν και την επιθυμία όλων για ενίσχυση της ομάδας, με ένα μπάτζετ που δεν θα έχει περιορισμό. Ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο προπονητής, οι Πράσινοι θα προχωρήσουν σε ενίσχυση από Ελλάδα και εξωτερικό, θέλοντας να πλαισιώσουν το ήδη ακριβό ρόστερ με παίκτες που θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας. Ωστόσο δεν θα είναι μεγάλη μόνο η έλευση νέων παικτών, αλλά και η αποχώρηση ποδοσφαιριστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας. Με τον Παναθηναϊκό να ασχολείται αρχικά με τις περιπτώσεις των δανεικών ποδοσφαιριστών που έχει στην ομάδα του και πόσοι απ’ αυτούς θα παραμείνουν.

Αυτή τη στιγμή στο ρόστερ υπάρχουν τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι Λαφόν, Τσάβες, Ρενάτο Σάντσες και Ερνάντεθ, οι οποίοι αγωνίζονται ως δανεικοί από άλλες ομάδες στον Παναθηναϊκό. Και για τους τέσσερις, αν μιλήσουμε ρεαλιστικά, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να τους βλέπουμε και την επόμενη σεζόν με την πράσινη φανέλα. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Λαφόν δεν έχει πείσει πως μπορεί να είναι ο τερματοφύλακας που θα αποτελέσει εγγύηση για τα γκολπόστ της ομάδας και τα πολλά λάθη στα οποία έχει υποπέσει σε αρκετά ματς έχουν βάλει αρνητικό πρόσημο στην περίπτωσή του. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του και μετά το καλοκαίρι.

Ο Τσάβες αποκτήθηκε δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς το καλοκαίρι, αλλά το γεγονός πως δεν τον έχουμε δει παρά ελάχιστα να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό, δείχνει επί της ουσίας και το μέλλον του. Είναι πολύ βοηθητικός μέσα στα αποδυτήρια, είναι μια προσωπικότητα, πλην όμως δεν θέλει κι εκείνος να μείνει ως… δευτεροτρίτος τερματοφύλακας, ούτε από τον Παναθηναϊκό είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να τον κρατήσουν.

Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση του Ερνάντεθ, που αναμένεται να κριθεί από το ποιος θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2026-27. Ο Ισπανός έχει ελπίδες να παραμείνει στο ρόστερ σε περίπτωση που παραμείνει και ο συμπατριώτης του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εισηγήθηκε την απόκτησή του, δείχνει να τον εμπιστεύεται και του δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, χρησιμοποιώντας τον κυρίως ως αριστερό κεντρικό αμυντικό στην τριάδα. Χωρίς τον Μπενίτεθ πάντως ο Ερνάντεθ είναι απίθανο να μείνει στον Παναθηναϊκό.

Τέλος, το όνομα του Ρενάτο Σάντσες είναι αυτό που έχει δίπλα του ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ο Πορτογάλος έχει τόση ποιότητα που δεν έχει κανένας παίκτης στον Παναθηναϊκό και διαθέτουν ελάχιστοι σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα.

Είναι αλήθεια πως έχει παίξει περισσότερο απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς λόγω του ιατρικού ιστορικού του και έχει βοηθήσει σε ορισμένα παιχνίδια πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν είναι πανάκριβος, όπως πολύ μεγάλο είναι και το συμβόλαιό του. Ακόμα και αν η Παρί αποφάσιζε να τον αφήσει ελεύθερο, θα ήταν ένα θέμα το πολύ υψηλό συμβόλαιό του, αλλά εκεί θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση με μπόνους συμμετοχών, συνολικό χρόνο μέσα στη σεζόν και άλλα παρόμοια. Εκ νέου δανεισμός δεν τίθεται στο τραπέζι και γενικά είναι μια περίπτωση που μόνο έκπληξη θα προκαλέσει αν τον βλέπουμε και την επόμενη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ερωτηματικό ο Κοντούρης

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό με το ερωτηματικό να έχει να κάνει με τον Σωτήρη Κοντούρη. Ο νεαρός μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ποδοκνημική από ένα πάτημα που δέχθηκε στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γερμανία. Επανήλθε σε ατομικό πρόγραμμα και από σήμερα θα δοκιμάσει να μπει μαζί με την ομάδα. Αν το καταφέρει, τότε είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην αποστολή.