Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε ανοιχτά για την κακοποίηση που υπέστη όσο ήταν έγκυος, σε συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Η τραγουδίστρια εξέφρασε αρχικά τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που ο παρουσιαστής είχε σχολιάσει προηγούμενη συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή της Ελίνας Παπίλα.

Ο Γιώργος Λιάγκας την υποδέχθηκε λέγοντας: «Μου αρέσει πάντως η εξωστρέφεια που έχεις βγάλει το τελευταίο διάστημα και λες τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως τα αισθάνεσαι. Εγώ ξέρεις ότι τους ειλικρινείς ανθρώπους τους εκτιμώ». Τότε, η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε: «Τώρα αυτό που λες λίγο με ξενίζει, γιατί εγώ περίμενα μία διαφορετική αντιμετώπιση από σένα… Με εξέπληξες δυσάρεστα».

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι ένιωσε απογοήτευση από τη στάση του παρουσιαστή, καθώς –όπως είπε– εκείνος εξέφρασε αμφιβολίες για τις αποκαλύψεις της. «Όταν μια γυναίκα βγαίνει και μιλάει τόσο ανοιχτά για κάτι τόσο άσχημο, χωρίς κανένα όφελος, εκτίθεμαι μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Θα έπρεπε να κρατήσεις μια άλλη στάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, ο Γιώργος Λιάγκας σημείωσε: «Το “αν”, ρε παιδί μου, το είπα γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και η άλλη μεριά λέει “εγώ θα μηνύσω, αν”… Οπότε ήθελα να κρατήσω ίσες αποστάσεις. Εγώ έδωσα βήμα και στις δύο πλευρές».

Όταν ρωτήθηκε γιατί αποφάσισε να μιλήσει για την κακοποίησή της μετά από 17 χρόνια, η Αγγελική Ηλιάδη απάντησε πως η ερώτηση είναι άκυρη, τονίζοντας ότι κάθε άνθρωπος επιλέγει πότε είναι έτοιμος να μοιραστεί μια τόσο τραυματική εμπειρία.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη

Η τραγουδίστρια προχώρησε σε μια σοκαριστική περιγραφή όσων βίωσε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.«Ήμουν πεντέμισι μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλωτσιές», αποκάλυψε.

Όπως είπε, η κακοποίηση διήρκεσε πέντε χρόνια, με περιόδους ύφεσης και επαναλήψεων. «Όσες φορές προσπάθησα να φύγω, τη μία μου αρπάξανε το παιδί μέσα από τα χέρια μου, την άλλη δεχόμουν απειλές για τους γονείς μου», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι, παρά τη σκληρή καθημερινότητα, εργαζόταν αδιάκοπα. «Δούλευα συνέχεια με πολύ καλές αμοιβές, αλλά τα χρήματα που έβγαλα δεν τα είδα ποτέ. Μία φορά, που τόλμησα να ζητήσω τα χρήματά μου, ήμουν πεντέμισι μηνών έγκυος και βρέθηκα στο πάτωμα από μπουνιές και κλοτσιές», είπε συγκινημένη, επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν η μοναδική φορά που τόλμησε να ζητήσει τα δεδουλευμένα της.