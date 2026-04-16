Ο άνθρωπος που, όπως έχει δηλώσει, σύστησε τη Μελάνια Τραμπ στον Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χώρες της Μέσης Ανατολής, εμφανιζόμενος πότε στο πλευρό ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων και πότε δίπλα σε γνωστά μοντέλα.

«Το νούμερο ένα αφεντικό μου είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Πάολο Ζαμπόλι στους Financial Times. «Παίρνω οδηγίες από τον Λευκό Οίκο, το υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Πολέμου… οτιδήποτε για να προωθήσω την ατζέντα “America First”», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, με την επίσημη ιδιότητα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, ο Ζαμπόλι βρέθηκε στην Ουγγαρία μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, όπου συμφωνήθηκε η πώληση πυρηνικής ενέργειας. Λίγους μήνες νωρίτερα, βρισκόταν στο Ουζμπεκιστάν προωθώντας αεροσκάφη της Boeing.

«Έχω ουσιαστικά γίνει ο δεύτερος καλύτερος πωλητής της Boeing στον κόσμο, αμέσως μετά τον πρόεδρο… απλήρωτος, αλλά είναι αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Boeing δεν επιβεβαίωσε αυτόν τον χαρακτηρισμό, ωστόσο η δήλωση του Ζαμπόλι αποτυπώνει το πνεύμα μιας εποχής επιθετικής εμπορικής διπλωματίας.

Η διαδρομή του, από κοσμικό της Νέας Υόρκης και πρώην ατζέντη μοντέλων έως διεθνή απεσταλμένο του Τραμπ, προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος εφαρμόζει μια συναλλακτική μορφή εξουσίας, όπου η πίστη και οι προσωπικές σχέσεις συχνά υπερτερούν της θεσμικής διαδικασίας.

Η φιλοσοφία του «America First»

Ο Ζαμπόλι έχει διαμορφώσει ένα «επιχειρηματικό μοντέλο» γύρω από τη διευκόλυνση συμφωνιών που εξυπηρετούν την Αμερική του Τραμπ. Όπως αφηγείται, το ταξίδι στο Ουζμπεκιστάν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: οι αξιωματούχοι πρότειναν αρχικά μια παραγγελία 4 δισ. δολαρίων για Boeing, όμως εκείνος αντέδρασε λέγοντας «είστε τρελοί; Δεν παίρνω τον προϊστάμενό μου για 6 δισ… θέλω 50 δισ.».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία έκλεισε τελικά στα 20 δισ. δολάρια. «20 δισ. σε 20 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά. «Έχω δουλέψει και σε πολλά μικρότερα… που ντρέπομαι να αναφέρω γιατί είναι κάτω από ένα δισ.».

Η πραγματικότητα, πάντως, ήταν διαφορετική: ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Uzbekistan Airways συμφώνησε να αγοράσει 22 αεροσκάφη αξίας άνω των 8 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας. Αργότερα, έκανε λόγο για επενδύσεις «άνω των 100 δισ.» στην αμερικανική βιομηχανία.

Ο Ζαμπόλι έχει επίσης προωθήσει σχέδιο για τη δημιουργία «Donald J Trump Park» στο Βουκουρέστι, με αφορμή τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία. Όπως ο ίδιος λέει, «φέρνω τους ανθρώπους μαζί… μετά έρχονται οι λεπτομέρειες – εκεί αναλαμβάνουν οι γραμματείς».

Η «διπλωματία» των Boeing

Η μέθοδός του είναι, όπως τη χαρακτηρίζει, απλή: «Όταν με βλέπουν, θέλουν πρόσβαση στον πρόεδρο. Τους λέω: “Αγοράστε Boeing”. Αν θέλετε να τον κάνετε χαρούμενο, αγοράστε Boeing. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο».

Πριν από όλα αυτά, ο Ζαμπόλι ήταν αναγνωρίσιμη φιγούρα της νυχτερινής ζωής της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ’90, δραστηριοποιούμενος στον χώρο της μόδας. Εκείνη την περίοδο, όπως έχει πει, γνώρισε το μοντέλο Μελάνια Κνάους και τον Τραμπ το 1998.

Η σχέση του με το ζεύγος Τραμπ επανήλθε στο προσκήνιο μετά από πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Μελάνια Τραμπ, όπου αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Ζαμπόλι απέρριψε επίσης κάθε σχετική αναφορά.

Σε μια κυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στην πίστη και στα αποτελέσματα έναντι της διαδικασίας, ο Ζαμπόλι ενσαρκώνει μια μορφή «παράλληλης διπλωματίας» — άτυπης, βασισμένης στην προσωπικότητα και επικεντρωμένης στις συμφωνίες.

Το αποτέλεσμα είναι η θόλωση των ορίων μεταξύ κρατικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας, δημόσιου ρόλου και ιδιωτικών δικτύων. Για τον Ζαμπόλι, ωστόσο, δεν υπάρχει αντίφαση. Το μήνυμά του παραμένει σαφές: μεγάλα ποσά, γρήγορες συμφωνίες και ένας απλός τρόπος για να πετύχεις αυτό που θέλεις.

«Αγοράστε αμερικανικά», λέει. Και αν αυτό δεν πιάσει: «20 δισ. σε 20 λεπτά».