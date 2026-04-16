- Τηλεφωνικές επικοινωνίες Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν – Τι συζήτησαν
- Νετανιάχου: Συμφώνησα σε δεκαήμερη εκεχειρία στον Λίβανο
- Τραμπ: Πιθανή συνάντηση για το Ιράν το Σαββατοκύριακο – Η Τεχεράνη συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά
- Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο
- Lufthansa: Κλείνει άμεσα τη θυγατρική της, CityLine
- Αεροπορικός συναγερμός: Ακυρώσεις πτήσεων από την KLM λόγω εκτόξευσης των τιμών στα καύσιμα
- Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου Αούν – Πληροφορίες για άμεση εκεχειρία
- Γερμανία: Η Bundeswehr προετοιμάζεται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε αποστολή αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ
- Πάπας Λέων ΙΔ‘: καταδικάζει όσους εκμεταλλεύονται τη θρησκεία για «στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς».
- Τουλάχιστον δύο υπερδεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ δηλώνοντας ως προορισμό το Ιράκ
- Λίβανος: Δεν θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου Αούν με τον Νετανιάχου
- Χέγκσεθ: «Να συνάψει συμφωνία, αλλιώς θα αντιμετωπίσει και «αποκλεισμό και βόμβες»
- Reuters: ΗΠΑ και Ιράν έχουν σημειώσει «περιορισμένη πρόοδο» – Περιμένουν οι θεμελιώδεις διαφωνίες για τα πυρηνικά
- Το Ιράν διαθέτει πολλές επιλογές για να αντέξει σε ενδεχόμενο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ
- ΗΠΑ – Ιράν: Δεν υπάρχουν ημερομηνίες για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων
- Ο Νετανιάχου και ο Πρόεδρος του Λιβάνου θα έχουν συνομιλία αργότερα μέσα στην ημέρα
- Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων τις τελευταίες ώρες
- Καμία ενημέρωση για συνομιλίες μεταξύ ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ, δηλώνει Λιβανέζος αξιωματούχος
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνομιλήσουν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
- Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Ιράν απειλεί να βυθίσει αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ
- Αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως ανάγκασε 10 πλοία να γυρίσουν πίσω
- Μια υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Πακιστάν, με επικεφαλής τον αρχηγό του στρατού, πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τη δυνατότητα έναρξης νέου γύρου διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.
Υπόθεση-θρίλερ χωρίς τέλος: Ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορείται για βιασμό και δολοφονία νεαρής μεσίτριας πριν από 35 χρόνια
Στην εκταφή των λειψάνων μιας 23χρονης μεσίτριας, που ενδέχεται να ήταν θύμα του Ντομινίκ Πελικό, προχώρησαν σήμερα οι γαλλικές αρχές, προκειμένου να ερευνήσουν ξανά την υπόθεση. Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας στην πολύκροτη δίκη του πρώην συζύγου της και των δεκάδων ανδρών που στρατολογούσε εκείνος για να […]
Ταξίδια τέλος; Ο πόλεμος «καίει» τις αεροπορικές – Ήρθαν οι πρώτες ακυρώσεις πτήσεων
Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη, καθώς η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM ανακοίνωσε την αναστολή 160 πτήσεων για τον μήνα Μάιο, επικαλούμενη την εκρηκτική αύξηση του κόστους του κηροζίνης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης ενόψει της θερινής περιόδου και αναδεικνύει τις πιέσεις που δέχεται συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών, εξαιτίας […]
Συνέβη κι αυτό σε πτήση: Ζήτησαν από επιβάτες να αποβιβαστούν λόγω… βάρους
Πέντε επιβάτες αποβιβάστηκαν εθελοντικά από αεροσκάφος της EasyJet επειδή κρίθηκε ότι το αεροπλάνο ήταν υπέρβαρο πριν την απογείωση.
Το σατιρικό ΑΙ βίντεο του Ιράν για τον Τραμπ - Τον δείχνει να προσπαθεί να να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ως... Minion
Ένα νέο σατιρικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύτηκε από την πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία την Τετάρτη (16/4) παρουσιάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τη μορφή των δημοφιλών «Μίνιον» από την ταινία «Despicable Me». Στο βίντεο, ο Τραμπ προσπαθεί επανειλημμένα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς επιτυχία. Η minion […]