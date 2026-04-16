Απρόσμενες και ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή ανάλυσης του Champions League στην Ιταλία, όταν ο Πάολο Ντι Κάνιο έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια συζήτησης στο στούντιο και κατέληξε να τραυματιστεί on air.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε πάνελ του Sky Sports Italia για την ανάλυση των αναμετρήσεων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όταν η κουβέντα πήρε γρήγορα έντονο χαρακτήρα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην απόδοση ομάδων και στην αγωνιστική νοοτροπία στο Champions League, με τον Ντι Κάνιο να διαφωνεί έντονα με τις τοποθετήσεις της παρουσιάστριας και των υπόλοιπων σχολιαστών.

Η ένταση στο στούντιο ανέβηκε σταδιακά, με τον Ιταλό να αντιδρά ολοένα και πιο εκνευρισμένα. Σε μια στιγμή μεγάλης φόρτισης, και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν, ο Ντι Κάνιο χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του στο τραπέζι του πάνελ, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους αλλά και στους τηλεθεατές.

Canlı yayında ilginç anlar. Eski futbolcu Paolo Di Canio, Şampiyonlar Ligi maçı yorumu sırasında sinirlerine hakim olamayarak masaya kafasını vurdu, kanlar içinde kaldı. O anlarda Fabio Capello ayağa kalkarak Di Canio’ya mendil uzattı. pic.twitter.com/q7aO3vud38 — Aykırı (@aykiri) April 16, 2026

Από το χτύπημα προκλήθηκε ελαφρύς τραυματισμός στο μέτωπο, με τον ίδιο να εμφανίζεται με αίμα στο πρόσωπο, ενώ η εκπομπή «πάγωσε» προσωρινά μέχρι να αποκατασταθεί η κατάσταση.

Ο Φάμπιο Καπέλο, που βρισκόταν επίσης στο στούντιο ως σχολιαστής, σηκώθηκε άμεσα από τη θέση του και έσπευσε να του προσφέρει ένα χαρτομάντιλο, σε μια στιγμή που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.