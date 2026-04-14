O Ρόμπερτ Ντε Νίρο εθεάθη να περνά χαλαρές στιγμές με την 3χρονη κόρη του σε παιδική χαρά της Νέας Υόρκης, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές στο Σέντραλ Παρκ.

Ο 82χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου 2026) μαζί με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν, και τη μικρή τους κόρη, Τζία. Σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, ο Ντε Νίρο φαίνεται να βοηθά την κόρη του στην κούνια, φορώντας μπουφάν και σκούφο, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του με μαύρα γυαλιά ηλίου. Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η Τζία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και αποτελεί το έβδομο παιδί του διάσημου ηθοποιού. Ο Ντε Νίρο έχει δηλώσει πως απολαμβάνει τον ρόλο του πατέρα, εκτιμώντας τις απλές καθημερινές στιγμές με την κόρη του, όπως το να παρακολουθούν μαζί παιδικά προγράμματα.

Η οικογένεια του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η μικρή Τζία ήρθε να προστεθεί στα έξι μεγαλύτερα παιδιά του Ντε Νίρο, τα οποία έχει αποκτήσει με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Με την πρώην σύντροφό του Diahnne Abbott έχει δύο παιδιά, τη 57χρονη Drena και τον 48χρονο Raphael.

Από τη σχέση του με την Toukie Smith έχει τους 28χρονους δίδυμους γιους Aaron και Julian. Επιπλέον, από τον γάμο του με την Grace Hightower απέκτησε τον 27χρονο Elliot και τη 13χρονη Helen.

Το πρώην ζευγάρι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, ύστερα από 20 χρόνια κοινής πορείας.