Λίγα σκάφη στον κόσμο φέρουν τόσο ισχυρό συμβολισμό όσο η θρυλική θαλαμηγός «Christina O». Δεν πρόκειται απλώς για ένα υπερπολυτελές yacht, αλλά για ένα πλωτό κομμάτι ιστορίας που συνδέθηκε με εμβληματικές προσωπικότητες και στιγμές μιας ολόκληρης εποχής — από πολιτικούς ηγέτες έως θρύλους της τέχνης και της κοσμικής ζωής, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι.

Σήμερα, το ιστορικό αυτό σκάφος επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ετοιμάζεται να αλλάξει για ακόμη μία φορά χέρια. Με την τιμή του να έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα πώλησης, η «Christina O» δεν αποτελεί μόνο σύμβολο χλιδής, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός ζωντανού μνημείου της ναυτικής και κοινωνικής ιστορίας του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, το ιστορικό yacht είχε βγει ξανά προς πώληση τον Μάρτιο του 2025 με τιμή κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον, η τιμή του έχει διαμορφωθεί στα 52 εκατομμύρια ευρώ, μια εντυπωσιακή μείωση που ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για μοναδική ευκαιρία απόκτησης ενός ανεπανάληπτου κομματιού ιστορίας.

Από τον Ωνάση στο ελληνικό Δημόσιο

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης άφησε τη θρυλική «Christina O» στην κόρη του, Χριστίνα Ωνάση. Εκείνη, με τη σειρά της, την παραχώρησε στο ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η επιστροφή σε ιδιωτικά χέρια

Το 1998, η θαλαμηγός πέρασε ξανά σε ιδιωτική ιδιοκτησία, όταν ο επιχειρηματίας και στενός φίλος της οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου, την απέκτησε από το κράτος έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Τότε, επανέφερε και το ιστορικό της όνομα προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση.

Ακολούθησε νέα πώληση το 2014, αυτή τη φορά έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τη θαλαμηγό να περνά στην ιδιοκτησία του Ivor Fitzpatrick, στον οποίο ανήκει μέχρι σήμερα. Παρά τις αλλαγές ιδιοκτησίας, η «Christina O» παραμένει ένα ζωντανό σύμβολο μιας άλλης εποχής — ένα πλωτό αφήγημα γεμάτο ιστορίες, πρόσωπα και στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Η μεταμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης επένδυσε περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια — ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής — προκειμένου να μεταμορφώσει ένα καναδικό πολεμικό πλοίο σε υπερπολυτελές mega yacht, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του.

Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη χλιδή

Η «Christina O» ξεκίνησε την πορεία της το 1943 ως ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης River, με την ονομασία «HMCS Stormont» (K327), υπηρετώντας στο Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συμμετείχε ενεργά στη Μάχη του Ατλαντικού και είχε καθοριστικό ρόλο στην Απόβαση της Νορμανδίας, συνοδεύοντας νηοπομπές σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του πολέμου.