Η είδηση ίσως ξένισε τους περισσότερους, που όταν ακούνε Ευρωλίγκα σκέφτονται περισσότερο ευρωπαϊκά και κυρίως αγωνιστικά. Ενώ η διοργάνωση όλο και αντιγράφει (σωστά) πράγματα από το ΝΒΑ.

Η διοργανώτρια αρχή λοιπόν τιμώρησε με πρόστιμο τις ομάδες που υπερέβησαν το Salary Cap με την αξία της χρηματικής ποινής να είναι στο 50% του συνολικού ποσού υπέρβασης.

Πρόκειται φυσικά για το σύστημα που εφαρμόζεται στο NBA. Είναι το όριο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται το σύνολο των ετησίων μισθών των παικτών και των προπονητών σε μια ομάδα.

Το κατώτατο όριο μισθών παικτών και προπονητών είναι 7.000.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 12.000.000 ευρώ.

Πρόκειται για καθαρά ποσά και όχι μεικτά. Διότι η φορολογία σε κάθε χώρα διαφέρει και αν ήταν μεικτά τα ποσά θα επηρεαζόταν άμεσα το ποσό που θα μπορούσε να προσφέρει κάθε ομάδα σε παίκτες και προπονητές. Εφόσον το Salary Cap θα αφορά καθαρά ποσά (net), υπάρχει και ισοτιμία στο τι μπορεί να προσφέρει κάθε σύλλογος.

Τη μεγαλύτερη «καμπάνα» όλων τη δέχθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς ξεπέρασε το όριο κατά 6,185 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα η Ευρωλίγκα να του επιβάλει πρόστιμο ύψους 3,065 εκατομμυρίων ευρώ.

Από εκεί και πέρα χρηματικές ποινές – για τον ίδιο λόγο – επιβλήθηκαν σε Αναντολού Εφές (1,07 εκατομμύρια ευρώ), Χάποελ Τελ Αβίβ (1 εκατομμύριο ευρώ) και Ολυμπιακό (300.000 ευρώ). Τα ποσά των προστίμων θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, που δεν βγήκαν εκτός Salary Cap. Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό 5.438.684 ευρώ που θα συγκεντρωθεί από τα πρόστιμα και θα μοιραστεί ισόποσα στις άλλες 15 ομάδες.

Καθεμία από τις Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια, Μονακό, Βίρτους Μπολόνια, Ερυθρό Αστέρα, Ζαλγκίρις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Ντουμπάι, Παρί, Παρτιζάν, Ρεάλ Μαδρίτης και Φερνέρμπαχτσε θα λάβουν από 362.579 ευρώ στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Μέσα σε αυτές δεν είναι η Βιλερμπάν, που τιμωρήθηκε επίσης αλλά για διαφορετικό λόγο.

Η γαλλική ομάδα τιμωρήθηκε επειδή το μισθολόγιό της για τη σεζόν 2025-26 παρέμεινε κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο δαπανών, γεγονός που την καθιστά την πρώτη ομάδα που δέχεται κυρώσεις όχι για υπερβολικά έξοδα, αλλά αντιθέτως για χαμηλό μπάτζετ!

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο από τη λίγκα ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, καθώς το συνολικό μπάτζετ του συλλόγου βρέθηκε κάτω από το μίνιμουμ που ορίζουν οι προϋποθέσεις της EuroLeague.

Μάλιστα, το ποσό αυτό προβλέπεται να μοιραστεί στους ίδιους τους παίκτες της Βιλερμπάν, προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά στις απολαβές τους. Παράλληλα ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών ενώ παράλληλα είναι κοινό μυστικό ότι η Ευρωλίγκα σκέφτεται να… ξεφορτωθεί τη γαλλική ομάδα αποβάλλοντάς την από τη λίγκα.