Με το ίδιο φορμάτ θα συνεχίσει η διεξαγωγή της Euroleague και από τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Euroleague, που έγινε στη Βαρκελώνη, αποφασίστηκε να μην αλλάξει τίποτα στον τρόπο διεξαγωγής όσον αφορά στις ομάδες και το φορμάτ.

Συγκεκριμένα με 38 αγωνιστικές και 20 ομάδες θα είναι το κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης και την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, χωρίς να διαφέρει καθόλου από το ήδη υπάρχον.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της λίγκας, πιθανές αλλαγές στο φορμάτ δεν αναμένονται πριν από τη σεζόν 2027-28, όταν και ενδέχεται να εξεταστούν νέα δεδομένα και πιθανές τροποποιήσεις στο μοντέλο διεξαγωγής. Από εκεί και πέρα, αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί το προσεχές διάστημα είναι το ποιες ομάδες θα απαρτίζουν την 20άδα…