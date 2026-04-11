Ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί αναδείχθηκε για πρώτη φορά MVP αγωνιστικής στη Euroleague, όντας ο κορυφαίος της 37ης στροφής της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Παρί επί της Μακάμπι με 113-80, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, σημείωσε 25 πόντους με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, μοίρασε 6 ασίστ, είχε 2 κλεψίματα και κέρδισε 8 φάουλ, φτάνοντας συνολικά τους 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρόμπινσον κατακτά τον τίτλο του MVP αγωνιστικής στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στη φετινή σεζόν.

Η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR

2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR

8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR

9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR

10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR

11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR

12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR

13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)

14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR

15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR

16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR

17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR

18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR

19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR

20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR

21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR

22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR

23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR

24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR

25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR

26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR

27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR

28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR

29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR

30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28PIR

31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR

32η αγωνιστική: Ντουέιν Μπέικον (Dubai BC), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 27 PIR

33η αγωνιστική: Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 32 PIR

34η αγωνιστική: Στέρλινγκ (Παρτίζαν) – 32 PIR

35η αγωνιστική: Νέιτ Ρίβερς (Βαλένθια) – 44 PIR

36η αγωνιστική: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός) – 43 PIR

37η αγωνιστική: Τζάστιν Ρόμπινσον (Παρί) – 35 PIR

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα