Ο Τζάστιν Ρόμπινσον της Παρί αναδείχθηκε για πρώτη φορά MVP αγωνιστικής στη Euroleague, όντας ο κορυφαίος της 37ης στροφής της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Παρί επί της Μακάμπι με 113-80, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, σημείωσε 25 πόντους με υψηλά ποσοστά ευστοχίας, μοίρασε 6 ασίστ, είχε 2 κλεψίματα και κέρδισε 8 φάουλ, φτάνοντας συνολικά τους 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ρόμπινσον κατακτά τον τίτλο του MVP αγωνιστικής στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στη φετινή σεζόν.