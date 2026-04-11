Η κανονική περίοδος της EuroLeague φτάνει στο τέλος της, σε μια σεζόν που γράφτηκε στην ιστορία, καθώς για πρώτη φορά συμμετείχαν 20 ομάδες και το πρόγραμμα περιλάμβανε 38 αγωνιστικές.

Στην 38η και τελευταία «στροφή» της regular season παραμένουν αρκετές εκκρεμότητες, που θα κρίνουν τις τελικές θέσεις. Παράλληλα, εκκρεμεί και το εξ αναβολής ντέρμπι ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 22:15.

Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του την Πέμπτη 16 Απριλίου (21:15) στο ΣΕΦ απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Μία ημέρα αργότερα, στις 17 Απριλίου (21:15), ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές στο OAKA.

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτιζάν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Ντουμπάι – Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής