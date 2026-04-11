Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ευρωπαϊκή επιτυχία του Παναθηναϊκού, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από δημοσίευμα της ισπανικής Marca, που αναφέρεται στον τελικό του 1996 στο Παρίσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Η ισπανική εφημερίδα στάθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντάς το ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο και κάνοντας λόγο για σοβαρά διαιτητικά λάθη που επηρέασαν την έκβαση του τελικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φάση του Βράνκοβιτς στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά και σε προηγούμενες αποφάσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα, τις οποίες η Marca θεωρεί καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα γεγονότα εκείνου του αγώνα εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις, με την ισπανική πλευρά να αντιμετωπίζει ακόμη με έντονη κριτική τον τρόπο με τον οποίο κρίθηκε ο τίτλος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Marca

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ γίνεται 30 ετών αυτό το Σάββατο, 11 Απριλίου. Αν κάποιο παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ληστεία, αυτό ήταν εκείνος ο τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1996 που διεξήχθη στο Παρίσι.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη τις συνέπειες, στερούμενη τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση που έχει μείνει στην ιστορία: το παράνομο μπλοκ του Κροάτη σέντερ Στόικο Βράνκοβιτς στον Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός, με επικεφαλής τους Μπόζα Μάλκοβιτς και Ντομινίκ Γουίλκινς, τελικά κατέκτησε τον τίτλο με νίκη με 67-66.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έπεσε στο έδαφος και έχασε την μπάλα. Επτά δευτερόλεπτα απέμεναν στο χρονόμετρο. Στη συνέχεια, σε μια από τις πολλές ανωμαλίες που ακολούθησαν, το χρονόμετρο σταμάτησε παράξενα στα 4,9 δευτερόλεπτα και παρέμεινε εκεί για άλλα έξι αγωνιώδη δευτερόλεπτα. Η μπάλα προωθήθηκε προς τα εμπρός από τον Χοσέ Λουίς Γκαλιλέα και έφτασε στον Μοντέρο, ο οποίος έκανε δύο βήματα και έφτασε κάτω από το καλάθι. Σούταρε και η μπάλα αφού χτύπησε το ταμπλό, καθώς ήταν ήδη σε καθοδική τροχιά, μπλοκαρίστηκε από τον Βράνκοβιτς. Μια καθαρά αντικανονική κίνηση. Το καλάθι έπρεπε να είχε μετρήσει. Ούτε ο Γάλλος διαιτητής Ντοριζόν ούτε ο Ισραηλινός διαιτητής Βιρόβνικ το έκαναν.

Δεν σούταρα από φόβο. Πήγα για ένα σίγουρο καλάθι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του μπάσκετ», δήλωσε ο Ισπανός γκαρντ στην Marca το 2010 με αφορμή ένα ακόμη Final 4 της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, αυτό που κέρδισαν αυτή τη φορά, στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Το σκάνδαλο ήταν τόσο σημαντικό που η Μπαρτσελόνα απηύθυνε έκκληση σε κάθε πιθανή αρχή για να επαναληφθούν τουλάχιστον τα τελευταία έξι δευτερόλεπτα του αγώνα. Μπροστά στον προπονητή Άιτο Γκαρθία Ρενέσες και τον Σαλβαδόρ Αλεμάνι, τότε επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, οι διαιτητές τελικά παραδέχτηκαν το λάθος τους σχετικά με την τάπα του Βράνκοβιτς.

Όλα όμως μάταια. Στις τέσσερις το πρωί, μετά από μια πεντάωρη συνάντηση στο ξενοδοχείο Concorde Lafayette στο Παρίσι, ο Καναδός Ναρ Ζανολίν, μοναδικός κριτής της διοργάνωσης της FIBA, εξέδωσε την ετυμηγορία του: δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των διαιτητών ή τον πίνακα των σκόρερ. Το αποτέλεσμα ήταν οριστικό. Η Μπαρτσελόνα είχε εξαπατηθεί ζωντανά και στην επανάληψη. Μια διπλή ταπείνωση στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ».