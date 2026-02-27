Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, το πόρισμα της Εξεταστικής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Το πόρισμα επέδωσαν στον πρόεδρο της Βουλής, εκ των μελών του προεδρείου της Εξεταστικής, ο πρόεδρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος, και η γραμματέας, Ιωάννα Λιτρύβη.

Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συστάθηκε στις 29 Ιουλίου 2025 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για τν συγκρότησή της με βάση τα άρθρα 68 παρ.2 του Συντάγματος και 144 του Κανονισμού της Βουλής.

Η υποβολή του πορίσματος ανακοινώθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και θα διανεμηθεί στους βουλευτές προκειμένου να λάβουν γνώση.