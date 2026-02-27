Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης έστειλε χθες ηχηρό μήνυμα για τον συνεχιζόμενο αγώνα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί «μέχρι την τελική δικαίωση». Το μήνυμα αυτό διατυπώθηκε σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα – Remble Greece, με θέμα «Αποζητώντας το Γλυκό Φως του Ομήρου», που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης προχώρησε σε εκτενή ιστορική αναφορά σχετικά με τον διαμελισμό των Γλυπτών από τον Τόμας Μπρους Έλγιν πριν από 222 χρόνια. Επεσήμανε επίσης τους νομιμοφανείς χειρισμούς που, όπως σημείωσε, εξακολουθούν να ακολουθούν η βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο προκειμένου να αποτρέψουν την επιστροφή των έργων στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Βουλής εξήρε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων, υπογραμμίζοντας ότι «δανείζουν λίγη απ’ την ορμή και απ’ τα όνειρά τους για έναν ιερό σκοπό». Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ορολογίας, λέγοντας: «Θα επιμείνω στον όρο “γλυπτά”, γιατί η λέξη “μάρμαρα” παραπέμπει σε ένα υλικό ουδέτερο, επίπεδο ή ακατέργαστο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα όμως, είναι σμιλεμένα με ψυχή, με αγάπη, με αισθητική γνώση».

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι για το συγκεκριμένο αριστούργημα η ελληνική Πολιτεία αγωνίζεται δεκαετίες, ενώ κατηγόρησε τη Μεγάλη Βρετανία και το Βρετανικό Μουσείο ότι «παίζουν κρυφτούλι, προβάλλοντας απίστευτα προσκόμματα».

Η διεθνής διάσταση του αιτήματος

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις από 17 μεγάλα μουσεία ανά τον κόσμο, τα οποία –όπως είπε– αποτρέπουν με τεχνάσματα την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσής τους. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε ούτε μόνοι, ούτε οι μόνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Το δικό μας αίτημα, ως το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην υφήλιο, είναι η ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα για την αποκατάσταση μιας ανεπανόρθωτης βλάβης από μια κατάφωρα άδικη, ανήθικη και παράνομη πράξη».

Ο κ. Κακλαμάνης επεσήμανε ότι η διακρατική προσέγγιση που τηρεί η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη σωστή στάση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο «σεσημασμένο» Βρετανικό Μουσείο, όπως το χαρακτήρισε.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης της Επιτροπής Νέων για την ανάδειξη της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα ως οικουμενικού αιτήματος. Παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας «Parthenon Clinic», ενώ παρόντες ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων.