Η Επιτροπή Νέων για την Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα – Remarble Greece διοργανώνει εκδήλωση υψηλού συμβολισμού με θέμα την επανένωση ενός μνημείου – συμβόλου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00, στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ο π. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, τα πορίσματα της ομάδας έρευνας “Parthenon Clinic”, που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή Νέων και εκπόνησε ολοκληρωμένη μελέτη για τις ιστορικές, νομικές, πολιτιστικές και διπλωματικές πτυχές του ζητήματος.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας της Επιτροπής Νέων για την ανάδειξη της επανένωσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα ως οικουμενικού αιτήματος, που εκφράζεται στο όνομα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς