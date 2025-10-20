Η Λίνα Μενδώνη καταδίκασε έντονα το δείπνο που διοργάνωσε το Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, κάνοντας λόγο για ενέργεια που προσβάλλει τα πολιτιστικά αγαθά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η υπουργός επεσήμανε ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα.

«Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη, σχολιάζοντας τη διοργάνωση του δείπνου στο Λονδίνο.

Όπως υπογράμμισε, «κατ’ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης».

Η υπουργός τόνισε ότι η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου «χρησιμοποίησε για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», επισημαίνοντας πως η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελούν το κύριο μέλημά του.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι το μουσείο «για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία» απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά που φιλοξενεί.