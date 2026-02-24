Την αντίθεσή του με την αντίδραση και τις επιλογές του Άδωνι Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας εκφράζει ο Νικήτας Κακλαμάνης στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in, που θα δημοσιευθεί στο σύνολό της αύριο.

«Χωρίς ‘ναι μεν, αλλά’ και αστερίσκους», όπως χαρακτηριστικά λέει, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλάμανης ξεκαθαρίζει ότι δεν του άρεσε η εικόνα με τον σιδηροδέσμιο γιατρό μέσα στο νοσοκομείο, επιπλήττει τον Άδωνι Γεωργιάδη που λόγω «του εκρηκτικού χαρακτήρα του» έχασε τελικά το δίκιο του, καταδικάζει βεβαίως και τη συμπεριφορά όσων εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού στο νοσοκομείο.

</p><p>

Με τη νηφαλιότητα που τον διακρίνει πάντα και με ειλικρίνεια ο κ. Κακλαμάνης τονίζει ότι είναι απαράδεκτο «ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ένα νοσοκομείο να λέει δεν επιτρέπω στον υπουργό να μπει στο νοσοκομείο» για να προσθέσει όμως ότι «εάν λοιπόν ο Άδωνης σταματούσε εκεί, στο ότι κύριοι, όποιοι και αν είστε […] δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε έναν υπουργό να μπαίνει στον χώρο ευθύνης της δουλειάς του, θα είχε όλα τα δίκια με το μέρος του».

Τα προσεκτικά καρφιά ωστόσο του κ. Κακλαμάνη προς τον Αδωνι Γεωργιάδη αφορούν και τη ρητορική του υπουργού Υγείας που έσπευσε να μιλήσει για κομμουνιστές και ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χρωματίζοντας πολιτικά τις διαμαρτυρίες και δυναμιτίζοντας το κλίμα. «Δεν είναι ανάγκη να ονοματίζεις είναι της τάδε πολιτικής χροιάς ή όχι» λέει ο κ. Κακλαμάνης.

Απαρατήρητη δεν περνά και η επισήμανση του κ. Κακλαμάνη ότι «στα δύο χρόνια που ήμουν υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα» με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις εντάσεις που πυροδοτεί η συμπεριφορά και οι δηλώσεις του Αδωνι Γεωργιάδη, που δεν φαίνεται να έχει αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας και να επιδιώκει εποικοδομητικό διάλογο με το υγειονομικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.