«Ο κ. Γεωργιάδης μόνο με τη βία μπορεί να επικοινωνήσει τις απόψεις του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο γενικό νοσοκομείο Νίκαιας.

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ακολούθως προσθέτει πως «οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά. Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών».

Στιγμιότυπο από την ένταση κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη

