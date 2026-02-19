Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε σε δηλώσεις για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του, το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως ανέφερε, «το νοσηλευτικό προσωπικό που του επιτέθηκε ήταν γνωστοί κομμουνιστές από το ΑΝΤΑΡΣΥΑ», υποστηρίζοντας ότι στόχος τους ήταν να τον αποτρέψουν από το να εισέλθει στο νοσοκομείο και να τον εκφοβίσουν.

«Με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, πέτρες με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», ενώ αποκάλυψε πως η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε εναντίον του, σωματικά και λεκτικά. «Όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση», είπε χαρακτηριστικά.

Ένταση και επεισόδια έξω από το νοσοκομείο

Τα επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Οι εργαζόμενοι τον προπηλάκισαν, ενώ η προσωπική του φρουρά προσπάθησε αρχικά να τον απομακρύνει από το σημείο. Τελικά, ο υπουργός κατάφερε να εισέλθει στο νοσοκομείο από άλλη είσοδο, εν μέσω έντασης.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και εργαζομένων να καταγράφονται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορές και από το «Αρεταίειο»

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι υπήρξαν συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο, οι οποίοι του φώναξαν «Είμαστε με τη Χαμάς». Σε ανάρτησή του στο Χ, σχολίασε πως η πολιτική αυτή δήλωση δεν είχε καμία σχέση με το ΕΣΥ ή τα αιτήματα των εργαζομένων.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός έγραψε: «Πριν λίγο έφτασα στο “Αρεταίειο” Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι “γνωστοί”… άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: “Είμαστε με τη Χαμάς” η βασική τους πολιτική δήλωση… φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ, τα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες τους».