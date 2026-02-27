Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εξαντλητική προετοιμασία που χρειάστηκε προκειμένου να δημιουργηθούν οι ρεαλιστικές σκηνές στο ρινγκ της εμβληματικής ταινίας «Rocky».

«Πριν ο Rocky πατήσει το πόδι του στο ρινγκ, στην οθόνη προηγήθηκαν ώρες σαν κι αυτές» έγραψε ο 79χρονος σταρ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα σπάνιο βίντεο από τα παρασκήνια.

Στο οπτικοακουστικό υλικό, ο Σταλόνε και ο Καρλ Γουέδερς, που υποδύθηκε τον Apollo Creed, εμφανίζονται να πραγματοποιούν εξαντλητικές πρόβες, τελειοποιώντας κάθε γροθιά και κάθε πτώση.

«Επαναλήψεις. Βηματισμοί. Συγχρονισμός. Να δέχεσαι χτυπήματα και να σηκώνεσαι ξανά. Έγραψα το σενάριο σε μόλις 3,5 ημέρες, όμως η σωματική προετοιμασία κράτησε μήνες. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Αν θέλεις να μοιάζει αληθινό, πρέπει να το ζήσεις» ανέφερε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τη διαδικασία των γυρισμάτων.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ο Σταλόνε καθοδηγεί τον συμπρωταγωνιστή του, λέγοντας: «Εδώ είμαι ελαφρώς τραυματισμένος. Με έχεις ζαλίσει με τα τζαμπ σου». Στη συνέχεια, πέφτει πάνω στα σχοινιά μετά από μια «γροθιά» του Γουέδερς, εξηγώντας ότι πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στην άκρη του ρινγκ.

«Αυτά τα σχοινιά είναι σαν χορδές κιθάρας» αστειεύτηκε, ενώ λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Αριστερά, δεξιά», υποδεικνύοντας στον Γουέδερς την κατεύθυνση των χτυπημάτων.

Η ταινία «Rocky» έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1976 και αναδείχθηκε ως η πιο εμπορική της χρονιάς, συγκεντρώνοντας σχεδόν 225 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το 1977 απέσπασε τρία Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Μοντάζ, ενώ ο Σταλόνε ήταν υποψήφιος για τα βραβεία Α’ Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου, σύμφωνα με το FOX News.