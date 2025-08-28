Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly), γνωστός για το βραβευμένο με Όσκαρ φιλμ «Green Book», επιστρέφει δυναμικά με μια νέα, πολυαναμενόμενη ταινία. Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό project που βασίζεται στην αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία της δημιουργίας του εμβληματικού «Rocky», από τον ίδιο τον Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone).

Η ταινία έχει τον τίτλο «I Play Rocky» και ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας. Τον ρόλο του Σταλόνε θα ερμηνεύσει ο Άντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), Αμερικανός ηθοποιός που εντυπωσιάζει χάρη στη χαρακτηριστική ομοιότητά του με τον θρυλικό σταρ. Όπως αναφέρει το World of Reel, ο Ιπόλιτο έχει ήδη ξεχωρίσει στη μίνι σειρά «The Offer», που αφορούσε τα γυρίσματα του θρυλικού «Νονού».

Το όραμα του Σταλόνε και το στοίχημα του «Rocky»

Με σενάριο του Πίτερ Γκαμπλ (Peter Gamble), η ταινία επικεντρώνεται στη δύσκολη περίοδο που ο Σταλόνε παρέμενε άγνωστος στο ευρύ κοινό. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, όπως η μερική παράλυση στο πρόσωπο και τα προβλήματα ομιλίας, είχε γράψει το σενάριο του «Rocky» και έμεινε πιστός στο όραμά του. Παρά τις δελεαστικές προτάσεις από γνωστά στούντιο, ο ίδιος αρνήθηκε να πουλήσει το σενάριο αν δεν αναλάμβανε ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποδεικνύοντας την αφοσίωση και το ρίσκο που πήρε για τον χαρακτήρα που έμελλε να τον καθιερώσει ως θρύλο του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, ο Σταλόνε «απορρίπτει μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, δουλεύοντας αντ’ αυτού για ψίχουλα ώστε να βγει το φιλμ με τον ίδιο στον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Η διαχρονική επιτυχία του «Rocky» και η καριέρα του Πίτερ Φαρέλι

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το «Rocky» έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976 και απέσπασε συνολικά 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κατακτώντας τελικά το βραβείο Καλύτερης Ταινίας της χρονιάς.

Ο Πίτερ Φαρέλι, μετά το εντυπωσιακό «Green Book» του 2018 – που του χάρισε δύο Όσκαρ–, συνέχισε με δημιουργίες όπως η κωμωδία «Ricky Stanicky» (2023), που απέσπασε θετικές κριτικές, και το «The Greatest Beer Run Ever». Η νέα του ταινία υπόσχεται να αναδείξει μια ακόμη εμβληματική ιστορία απίστευτης πίστης, επιμονής και κινηματογραφικής μαγείας.