Σε μία προσαγωγή προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι αστυνομικοί, που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 19χρονος τραυματίστηκε, στο Λουτράκι. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το άτομο που προσήχθη είναι φίλος του 19χρονου τραυματία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος εντοπίστηκε με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του Λουτρακίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών του θύματος, στην συμπλοκή φέρεται να ήταν ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ ενώ κατά τις ίδιες πηγές και ο αδελφός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του είναι στο νοσοκομείο, έχοντας επίσης τραυματιστεί. Πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ΕΛΑΣ.

Σημειώνεται ότι ο αδερφός του 17χρονου θύματος μετέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ανήλικο αγόρι στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ανήλικος είχε τραύματα στη θωρακική του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα μεταφέρθηκε, άγνωστο πώς, στο νοσοκομείο και ένας 19χρονος, ο οποίος είχει επίσης τραύματα στην κοιλιακή του χώρα και εκεί οι γιατροί του συνέστησαν να πάει στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο 19χρονος που νοσηλεύεται υπέδειξε στους αστυνομικούς τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 17χρονου, παρέχοντας παράλληλα κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.