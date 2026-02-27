Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένας 19χρονος.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο 19χρονος που νοσηλεύεται υπέδειξε στους αστυνομικούς τον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του 17χρονου, παρέχοντας παράλληλα κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Παρασκευής, από συγγενή του, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλβανικής καταγωγής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία και άνδρες του τμήματος Ασφαλείας μετέβησαν αρχικά στο νοσοκομείο, προκειμένου να ξεκινήσουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο 19χρονος που βρέθηκε νωρίτερα στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιά και μεταφέρθηκε στο Σωτηρία ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ωστόσο οι γιατροί κατά πληροφορίες διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου στο τομέα της Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, δήλωσε στο Korinthostv.gr ότι ο 19χρονος, η ζωή του οποίου πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο, προσήλθε πρώτος, στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, γύρω στις δύο τα ξημερώματα, με τραύματα στη θωρακική και κοιλιακή χώρα.

Η κατάστασή του 19χρονου αντιμετωπίστηκε αρχικά από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας. Κρίθηκε ωστόσο απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής.