Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κορινθίας η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε τραυματισμένο από μαχαίρι στην περιοχή του Λουτρακίου και κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό αλβανικής καταγωγής.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τα αίτια και τις ακριβείς περιστάσεις της τραγωδίας.

Το τραγικό γεγονός έχει συγκλονίσει την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν την οδύνη και την αγανάκτησή τους.

Αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι ακόμα ένας 17χρονος βρέθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιά.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται.