Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στα Εξαμίλια της Κορίνθου, όπου δύο ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους, όταν το αυτοκίνητό τους «προσγειώθηκε» στην αυλή ενός σπιτιού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (8/1/2026), στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου. Το γκρι όχημα, στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και τα δύο ανήλικα, ξέφυγε από την πορεία του στην περιοχή των Εξαμιλίων.

Σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, το αυτοκίνητο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, το όχημα εισέρχεται σε πρατήριο καυσίμων, περνά δίπλα από αντλία και στη συνέχεια καταλήγει στην αυλή παρακείμενου σπιτιού.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν από τα συντρίμμια νεκρούς τους δύο επιβαίνοντες, καθώς το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή του οχήματος σε κόντρα με άλλα αυτοκίνητα.

«Κάτοικοι του χωριού, μου είπαν ότι είδαν τρία οχήματα να κάνουν κόντρες από την πλατεία του χωριού και έρχονταν γκαζωμένοι ως εδώ. Εγώ άκουγα τις γκαζιές αλλά δεν τα είδα, αλλά αφού έγινε το τρακάρισμα είδα τα άλλα δύο να φεύγουν» λέει στο newsit.gr και στον Κώστα Χάλκο, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Το όχημα χτύπησε έξω στο κράσπεδο, έφερε τούμπα, χτύπησε δίπλα στην αντλία βενζίνης και στην συνέχεια φεύγει με τον ουρανό και περνάει μέσα στου αδερφού μου την αυλή. Έσπασε όλη την μάντρα, λίγο ακόμη και θα έμπαιναν μέσα στο σπίτι, πήγαινε σίγουρα με 150 χιλιόμετρα. Ήμασταν πολύ τυχεροί και εγώ αλλά και ο αδερφός μου. Πέντε λεπτά νωρίτερα ήμουν έξω και έβαζα βενζίνη και ο αδερφός μου ήταν στην αυλή του. Τα παιδιά που ήταν στο όχημα ήταν περίπου 15 ετών, ένα αγόρι και μια κοπέλα που από ότι κατάλαβα μάλλον ήταν έγκυος. Ήρθαν κατευθείαν κάτοικοι της περιοχής, έβγαλαν τα παιδιά έξω αλλά ήταν ήδη νεκρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.