Θρίλερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 19/11 στην Κόρινθο, όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα στον Ισθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου από το Λιμενικό.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αρχές, είδαν τη σορό να επιπλέει στο νερό. Αφότου τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.