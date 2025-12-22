Φωτιά εκδηλώθηκε αγροτικό όχημα ακριβώς μπροστά στα διόδια Καλαμακίου στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε ολόκληρο στις φλόγες υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, ενώ υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο όχημα με την χρήση πυροσβεστήρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το όχημα κάηκε ολοσχερώς.