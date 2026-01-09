Ζευγάρι ήταν οι δύο νέοι που έχασαν τραγικά τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε στην αυλή κατοικίας στα Εξαμίλια Κορίνθου, το πρωί της Πέμπτης (9/1).

Στα social media επικρατεί βαρύ πένθος, με δεκάδες αναρτήσεις φίλων και γνωστών που αποχαιρετούν τον 17χρονο και την 18χρονη, οι οποίοι σκοτώθηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο.

Σοκάρει το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή του δυστυχήματος, στο οποίο φαίνεται το ΙΧ, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, να εκτρέπεται της πορείας του και να εκτοξεύεται στην αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Χθες (8.1.2026) το πρωί, στο 4,8ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων, Ι.Χ.Ε. όχημα, που οδηγούσε 17χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 18χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα οικίας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των ανωτέρω. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου».

Οι συγκινητικές αναρτήσεις στα social media

«Καλό παράδεισο» εύχονται στα δύο αγγελούδια που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή, φίλοι τους με αναρτήσεις τους στο TikTok.