Η Dubai BC συνεχίζει με αποφασιστικότητα τη μάχη για μια θέση στα Play-In της EuroLeague, επικρατώντας με άνεση της Βιλερμπάν με 96-85 για την 29η αγωνιστική.

Εκρηκτικό ξεκίνημα από τον Καμπενγκέλε

Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και από το πρώτο δεκάλεπτο έδειξε τις διαθέσεις του, φτάνοντας γρήγορα σε διψήφιο αριθμό πόντων. Η Dubai BC πήρε από νωρίς προβάδισμα (24-17 στο 10’), με τη Βιλερμπάν να αδυνατεί να περιορίσει την επιθετική του παρουσία.

Έλεγχος ρυθμού και διψήφιες διαφορές

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, βρίσκοντας επιπλέον λύσεις στην επίθεση από τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ. Η διαφορά αυξήθηκε, με το ημίχρονο να κλείνει στο 47-36, καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να βρουν σταθερές αμυντικές απαντήσεις.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε. Η Dubai BC διατηρούσε με σχετική άνεση διψήφιες αποστάσεις, ελέγχοντας τον ρυθμό και διαχειριζόμενη το προβάδισμά της χωρίς πίεση. Ο Ράιτ, πέρα από το σκοράρισμα, δημιουργούσε ιδανικά για τους συμπαίκτες του, ενώ ο Ντουέιν Μπέικον προσέθετε σταθερά πόντους στην επιθετική παραγωγή.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Καμπενγκέλε ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αποτελώντας σταθερή απειλή κοντά στο καλάθι. Εξαιρετικός και ο Ράιτ με 16 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, προσφέροντας πολυδιάστατη συνεισφορά. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης για τη Dubai BC ήταν ο Μπέικον με 18 πόντους.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έκανε το καθήκον της χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά και παραμένει δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην postseason της διοργάνωσης.