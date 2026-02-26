Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, το τοπίο των συντάξεων άλλαξε οριστικά. Η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που θεσπίστηκε στα τέλη του 2025, βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Περίπου 671.000 συνταξιούχοι είδαν ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 τις πρώτες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους, καθώς το «λογιστικό εμπόδιο» του παρελθόντος άρχισε να υποχωρεί.

Τι είναι η «Προσωπική Διαφορά» και γιατί καταργείται;

Η προσωπική διαφορά ήταν το ποσό που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων. Μέχρι πέρυσι, αν ένας συνταξιούχος είχε μεγάλη προσωπική διαφορά, οι ετήσιες αυξήσεις απλώς τη «μείωναν» στα χαρτιά, χωρίς ο ίδιος να βλέπει ουσιαστικά παραπάνω ευρώ στην τσέπη του. Με τη νέα διάταξη (Άρθρο 81 του νομοσχεδίου με τίτλο: «Νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις»), οι αυξήσεις πλέον δίνονται πάντα κατά ένα μέρος τους, ανεξάρτητα από το ύψος της διαφοράς.

Οι 3 κατηγορίες

Ανάλογα με το αν έχετε ακόμη υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, ανήκετε σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

Κατηγορία 1: Οι «τυχεροί» της πλήρους αύξησης

Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν ήδη μηδενίσει την προσωπική τους διαφορά μέχρι τις 31/12/2025. Αυτοί οι συνταξιούχοι δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026, το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 2,4%.

Παράδειγμα: Σύνταξη 1.000€ χωρίς προσωπική διαφορά, αυξάνεται στα 1.024€.

Κατηγορία 2: Όσοι είχαν «μικρή» προσωπική διαφορά

Σε αυτή την ομάδα, η προσωπική διαφορά μέχρι τις 31/12/2025 ήταν μικρότερη από το μισό (50%) της προβλεπόμενης αύξησης. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης. Οι συνταξιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό το 1/2 της συνολικής αύξησης.

Κατηγορία 3: Όσοι είχαν «μεγάλη» προσωπική διαφορά

Εδώ ανήκουν όσοι είχαν προσωπική διαφορά που ξεπερνά το μισό της φετινής αύξησης μέχρι τις 31/12/2025. Σε αυτή την περίπτωση οι συνταξιούχοι λαμβάνουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Το μεγάλο ορόσημο: 1η Ιανουαρίου 2027

Η διάταξη φέρνει και μια οριστική λύση για το μέλλον. Από τον Ιανουάριο του 2027, στο ποσό της σύνταξης, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί την 31η.12.2026, χορηγείται πλήρης αύξηση, η οποία δεν συμψηφίζεται με το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Πώς καλύπτεται το κόστος;

Η επιπλέον δαπάνη για αυτές τις αυξήσεις καλύπτεται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.