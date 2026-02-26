Όταν η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί, η «συμπαράσταση ετέρου προσώπου» δεν είναι απλώς ένας ιατρικός όρος σε μια γνωμάτευση του ΚΕΠΑ. Είναι μια σκληρή καθημερινότητα που απαιτεί αυξημένα έξοδα για φροντίδα, φάρμακα και υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία προβλέπει το λεγόμενο Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας.

Ακολουθεί ένας ξεκάθαρος οδηγός για το ποιος παίρνει τι, σύμφωνα με το ΕΦΚΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Δεν αρκεί μόνο η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ. Πρέπει να συντρέχουν και οι σωστές ασφαλιστικές προϋποθέσεις:

Συνταξιούχοι λόγω Αναπηρίας: Είναι οι πρώτοι που το δικαιούνται. Αν το ΚΕΠΑ γράψει «ανάγκη συμπαράστασης», η σύνταξη αυξάνεται αυτόματα.

Συνταξιούχοι λόγω Θανάτου (Χηρείας): Εδώ χρειάζεται προσοχή. Το δικαιούστε μόνο αν ο άνθρωπος που «έφυγε» είχε πρωτοασφαλιστεί πριν το 1993. (Για τον τ. ΟΓΑ ισχύουν ειδικές διατάξεις ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης).

Συνταξιούχοι λόγω Γήρατος: Εδώ ο νόμος είναι δυστυχώς «κλειστός». Δεν δίνεται προσαύξηση, εκτός και αν ο συνταξιούχος είναι τυφλός.

Ασφαλισμένοι που δεν έχουν βγει στη σύνταξη: Αν εργάζεστε ακόμα ή δεν έχετε καταθέσει χαρτιά για σύνταξη, δεν δικαιούστε αυτό το βοήθημα, ακόμα και με γνωμάτευση ΚΕΠΑ.

Πόσα χρήματα θα λάβετε; (Τα ποσά του 2026)

Το ποσό «κλειδώνει» ανάλογα με το πότε ξεκινήσατε να δουλεύετε:

Ασφαλισμένοι προ του 1993: Η σύνταξή σας αυξάνεται κατά 50%, με «ταβάνι» της προσαύξησης για φέτος (2026) είναι τα 671,40€.

Ασφαλισμένοι μετά το 1993: Εδώ το ποσό είναι σταθερό για όλους. Για το 2026, το επίδομα ανέρχεται στα 201,71€ τον μήνα.

Η ειδική περίπτωση της Παραπληγίας

Αν εκτός από την ανάγκη συμπαράστασης πάσχετε και από παραπληγία/τετραπληγία (με ποσοστό άνω του 67%), δικαιούστε το Εξωιδρυματικό Επίδομα.

Ωστόσο, καλό είναι να γνωρίζετε ότι ο ΕΦΚΑ δεν δίνει και τα δύο ολόκληρα. Θα σας χορηγήσει τη συμφερότερη παροχή, η οποία σήμερα αγγίζει τα 846,00€.

Πώς θα τα πάρετε; Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία

Ξεχάστε τις ουρές και τα χαρτιά καθώς όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά:

Βήμα 1ο: Αίτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας για εξέταση από ΚΕΠΑ.

Βήμα 2ο: Μόλις βγει η απόφαση, κάνετε ψηφιακή αίτηση στον e-ΕΦΚΑ (στην υπηρεσία για συνταξιοδότηση).

Έχετε περιθώριο 4 μηνών από τη μέρα που βγήκε η απόφαση του ΚΕΠΑ για να κάνετε την αίτηση στον ΕΦΚΑ. Αν το κάνετε μέσα σε αυτό το διάστημα, τα χρήματα θα σας δοθούν αναδρομικά από την ημερομηνία που ζητήσατε την πιστοποίηση αναπηρίας.

Με απλά λόγια, αν η υγεία σας απαιτεί άνθρωπο στο πλάι σας, μην το αφήνετε. Ελέγξτε την ημερομηνία της πρώτης σας ασφάλισης και ξεκινήστε τη διαδικασία ψηφιακά. Είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζει την ανάγκη σας για αξιοπρεπή διαβίωση.