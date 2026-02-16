Σε τροχιά αλλαγών εισέρχεται η αγορά εργασίας από την 1η Απριλίου, καθώς η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει σειρά επιδομάτων και να ενισχύσει το εισόδημα περίπου 600.000 εργαζομένων. Από το βήμα του 9ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου, η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για την απασχόληση, τη μείωση της ανεργίας και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Μισθοί και επιδόματα

Η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού θα γίνει τον Μάρτιο και θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 600.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις, ενώ οι αλλαγές θα επηρεάσουν και τον δημόσιο τομέα.

Η αύξηση θα προκαλέσει ντόμινο σε τουλάχιστον 20 επιδόματα, όπως αυτά της ανεργίας και της μητρότητας, καθώς και στις τριετίες και τις υπερωρίες. Στόχος του υπουργείου είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται ήδη στα 1.262 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το 2019.

Συντάξεις και όρια ηλικίας

Η Υφυπουργός Εργασίας δεσμεύθηκε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027. Παράλληλα, η απονομή κύριας σύνταξης πραγματοποιείται πλέον σε λιγότερο από 50 ημέρες, έναντι 500 ημερών το 2019.

Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί και στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, διευκολύνοντας τις διαδικασίες για τους ασφαλισμένους.

Απασχόληση και νέα προγράμματα

Η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, καταγράφοντας ρεκόρ απασχόλησης. Ενδεικτικά, στην Κεντρική Μακεδονία το ποσοστό έπεσε από 20% σε 11%.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γυναικεία απασχόληση, με την ανακοίνωση προγράμματος για 10.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 5.000 θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Τέλος, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει ήδη ενταχθεί για 1,85 εκατομμύρια εργαζομένους, αποκαλύπτοντας 5 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριών που δηλώθηκαν φέτος, στοιχείο που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.