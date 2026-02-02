Από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός τόνισε τη σημασία της έγκαιρης και ανώνυμης αναφοράς παραβάσεων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 για την ενίσχυση της ασφάλειας και νομιμότητας στους χώρους εργασίας.

Σε σχέση με το εργατικό ατύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα, οι έρευνες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ οι αρμόδιοι φορείς ελέγχουν θέματα πολεοδομίας, πυρασφάλειας και εργασιακών σχέσεων.

Η Επιθεώρηση Εργασίας αυξάνει τους ελέγχους, με 57 υπαλλήλους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 36 ειδικούς επιθεωρητές εργασίας, οι οποίοι πραγματοποιούν αναλυτικούς ελέγχους ανά περιοχή.

Από την 1η Απριλίου έρχεται σημαντική αλλαγή για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA. Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες εργαζομένων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης και ανώνυμης αναφοράς παραβάσεων, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η νομιμότητα στους χώρους εργασίας.

Το εργατικό ατύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα

«Και μία ανθρώπινη απώλεια συνιστά τραγωδία», δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ως προς το εργατικό ατύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο Βιολάντα, τονίζοντας την ίδια στιγμή πως οι έρευνες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

«Εάν είναι αυθαίρετο ή όχι το υπόγειο, θα το ελέγξει η Πολεοδομία. Ότι έχει να κάνει με την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, το ελέγχει η Πυροσβεστική. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει συνολικά τις εργασιακές σχέσεις, τα χρονικά όρια εργασίας, τις ψηφιακές κάρτες κτλ. Σε αυτό το κομμάτι υπηρετούν 57 υπάλληλοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχουν ακόμα 36 που είναι ειδικοί επιθεωρητές εργασίας και πηγαίνουν αναλυτικά ανα περιοχή». Υπάρχει μεγάλη αύξηση των ελέγχων, γιατί δόθηκε βάρος συνολικά σε περισσότερους ελέγχους», συμπλήρωσε.

Όπως ανέφερε η κα Κεραμέως, μέσα στο 2025 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις έλεγχοι στη «Βιολάντα», συγκεκριμένα δύο βασικοί έλεγχοι και δύο επανέλεγχοι, ύστερα από καταγγελίες.

Καταγγελίες στο MEGA

«Εργάζομαι σε μεγάλη βιομηχανία στην Αθήνα και κάθε χρόνο που έρχεται η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνονται οι εργοδότες μια μέρα πριν και η Επιθεώρηση δεν ελέγχει κανέναν από τους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι», καταγγέλλει εργαζόμενος στο MEGA.

«Παράκλησή μου να το καταγγείλει στο 1555 ανώνυμα, για το ποια επιχείρηση αφορά. Δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι. Θα δώσει ένα ερέθισμα για να το κοιτάξει αυτό η ανώνυμη αρχή», ήταν η απάντηση της Νίκης Κεραμέως.

Άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι παρά τις καταγγελίες, η Επιθεώρηση Εργασίας δεν έδρασε.

«Η αδερφή μου δούλευε ως ενοικιαζόμενη. Η συγκεκριμένη εταιρεία παίρνει δημόσια έργα. Έπρεπε να παίρνει 1200 ευρώ με τις τριετίες και έπαιρνε 820. Τους απείλησαν ότι αν ζητήσουν τριετίες θα τους απολύσουν. Έγιναν μέσω τηλεφώνου ανώνυμες, αλλά και μέσω gov επώνυμες καταγγελίες, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εγώ η ίδια πήρα το γραφείο Κεραμέως. Αδιαφορία πλήρης, δεν γνώριζαν τα στοιχειώδη. Δεν ασχολήθηκαν. Έκανε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Αθήνα και έφυγε κλαίγοντας. Της φέρθηκαν σαν να ήταν δικηγόροι της εταιρείας. Δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα», αναφέρει η καταγγελία.

Έρχεται αύξηση στον κατώτατο μισθό

Από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί. Όπως δήλωσε η κα Κεραμέως, ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.