Από τις αρχές του 2026 τίθεται ξανά στο επίκεντρο ο κατώτατος μισθός, καθώς ανοίγει επισήμως η συζήτηση για τη νέα αύξησή του, η οποία θα ισχύσει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία, ενώ στο Δημόσιο η αύξηση θα περάσει οριζόντια στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και κατηγοριών προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).

Η διαδικασία διαμόρφωσης

Με δεδομένο ότι οι αυξήσεις του 2027 ενδέχεται να συμπέσουν με την προεκλογική περίοδο της άνοιξης εκείνου του έτους, η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει τον στόχο της για την ενίσχυση των αποδοχών.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, με διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα καταθέσουν προτάσεις και εκτιμήσεις. Θα ακολουθήσει το πόρισμα και στη συνέχεια η εισήγηση της αρμόδιας υπουργού προς το υπουργικό συμβούλιο.

Από τον Απρίλιο του 2026, ο κατώτατος μισθός και οι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό. Εφόσον η τελική αύξηση καθοριστεί στα 40 ευρώ, ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα, εάν επικρατήσει το ίδιο σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές μετ’ εμπειρίας θα αυξηθούν ως εξής: με μία τριετία στα 1.016 ευρώ, με δύο τριετίες στα 1.117 ευρώ και με τρεις τριετίες στα 1.230 ευρώ.

Φορολογικές ελαφρύνσεις

Η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό συνδέεται στενά με τις φοροελαφρύνσεις που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους αναμένεται να ενισχύσει το καθαρό εισόδημα, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι μειώσεις θα φανούν στις δηλώσεις του 2027.

Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι περίπου 270.000 νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, οι εργαζόμενοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο, ενώ για όσους είναι 26 έως 30 ετών οι κρατήσεις μειώνονται αισθητά.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος 25 ετών που σήμερα λαμβάνει 880 ευρώ μικτά και περίπου 690 ευρώ καθαρά, από το 2026 θα απαλλαγεί από τον φόρο. Με κατώτατο μισθό στα 915 ευρώ, τα καθαρά θα φτάσουν τα 788 ευρώ, ενώ με αύξηση στα 930 ευρώ μπορούν να ξεπεράσουν τα 800 ευρώ τον μήνα.

