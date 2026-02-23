Συνολικά 2,49 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4,32 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο από 24 έως 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους, επίσης για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021 για τον Μάρτιο 2026.

Από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την ίδια ημέρα, στις 27 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές:

22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.